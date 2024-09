Neuzugänge auf dem Feld und an der Seitenlinie

Mit Andrii Kozhemiakin stellen die TKS 49ers einen Rückkehrer als vierten Neuzugang der Saison 2024/25 vor. Auch die Suche nach dem Assistenten von Headcoach Dorian Coppola ist beendet: Alexander Strauß kommt aus Potsdam als neuer Co-Trainer in die BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB. Damit stehen die Kaderplanungen der 49ers kurz vor dem Abschluss, die letzten Entscheidungen werden bald verkündet.

Nach Dennis Teucher kehrt ein weiterer ehemaliger Spieler der ProB-Mannschaft des RSV Eintracht wieder zurück nach TKS. Allerdings ist die letzte Zusammenarbeit bei Andrii Kozhemiakin nicht annähernd so lang her wie die von Dennis Teucher. Der ukrainische Aufbauspieler war erst vorletzte Saison für die 49ers im Einsatz. Damals führte er das Team vor allem durch sein Scoring an und sorgte für das eine oder andere spielentscheidende Highlight. Im Durchschnitt legte der 27-jährige in der Saison 2022/23 19,3 Punkte, 4,6 Rebounds sowie 2,4 Steals auf. Vergangene Spielzeit zog es ihn dann zum ProB-Nachbarn der Berlin Braves 2000, mit denen er sogar das Halbfinale erreichte. Hier erzielte Kozhemiakin 14,2 Punkte, verteilte 4,6 Assists und holte 4,1 Rebounds sowie 2,2 Steals.

Nun zieht es ihn erfreulicherweise wieder zurück zu seiner ersten Station in Deutschland, bei der es diesmal auch mit dem Einzug in die Playoffs funktionieren soll.

Alexander Strauß heißt derweil die neue Unterstützung von Headcoach Dorian Coppola an der Seitenlinie der TKS 49ers. Er war die letzten sechs Jahre ganz in der Nähe als Trainer beim USV Potsdam aktiv. Dort arbeitete Strauß zuletzt als Headcoach der ersten Herrenmannschaft in der 2. Regionalliga bzw. Oberliga Brandenburg. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen in einer höheren Spielklasse kam ihm der Job als Co-Trainer der 49ers sehr gelegen: „Ich freue mich neben der Entwicklung von jungen Spielern auch auf die offensiven wie defensiven taktischen Aspekte, die im Vordergrund stehen. Die Möglichkeit, bei einem jungen und trotzdem schon so ProB-erfahrenen A-Lizenz Trainer zu lernen, finde ich super. Hinzu kommen die idealen Strukturen, die ein Verein wie der RSV als Gründungsmitglied der Liga mitbringt. Ich bin dankbar für das Vertrauen und freue mich auf die Aufgaben, die mich bei den 1. und 2. Herren erwarten. Ich gehe voller Euphorie und hoch engagiert in die kommende Saison!“ Neben der Tätigkeit in der ProB wird Alex ebenso als Co-Trainer beim Farmteam in der 2. Regionalliga arbeiten.

Foto: TKS 49ers