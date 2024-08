Kleinmachnow räumt wieder auf: World Cleanup Day 2024

Am 14. September beteiligt sich die Gemeinde Kleinmachnow erneut am World Cleanup Day (WCD), der weltweit größten Bürgerbewegung zur Beseitigung von Umweltverschmutzung. Was einst als lokaler Frühjahrs- beziehungsweise Herbstputz begann, hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Teilnahme am internationalen Aktionstag entwickelt, um das Engagement der Bürgerinnen und Bürger weiter zu stärken und nach außen sichtbar zu machen.

Der World Cleanup Day ist ein globales Projekt der 2008 in Estland gegründeten Bewegung „Let’s Do It! World“ und mobilisiert jedes Jahr Millionen Menschen in über 190 Ländern, um gemeinsam Müll und Plastikabfälle zu sammeln. Aufgrund der Landtagswahlen in Brandenburg wird die Sammelaktion in Kleinmachnow in diesem Jahr bereits am 14. September stattfinden, anstatt wie üblich am 20. September.

Die Fakten in Kürze:

Datum: Samstag, 14. September 2024

Zeit: 10:00 bis 12:00 Uhr

Wo: Im gesamten Gemeindegebiet, insbesondere in Grünanlagen und Waldstücken

Wer: Alle Bürgerinnen und Bürger, die sich für eine saubere Umwelt einsetzen möchten

Im gesamten Ortsgebiet werden 20 Treff- und Sammelpunkte eingerichtet, die als Treffpunkt sowie als Müllabholstationen dienen. An diesen Punkten können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre gesammelten Abfälle ablegen. Ab dem 2. September 2024 stehen in der Bibliothek im Rathaus kostenlose Mülltüten und Handschuhe zur Abholung bereit. Diese können während der regulären Öffnungszeiten abgeholt werden.

Im Anschluss an die Sammelaktion lädt der Bürgermeister ab 12 Uhr alle Helferinnen und Helfer zu einem gemütlichen Beisammensein mit Kuchen und Getränken auf das Gelände der Grundschule Auf dem Seeberg/Hort am Hochwald ein. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Bürgersaal des Rathauses statt.

Weitere Informationen sowie eine Karte zu den Treff- und Sammelpunkten finden sich auf der Aktionsseite.

Foto: Pixabay.com