„Mein APM-Portal“ geht an den Start

Die APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH (APM GmbH) geht einen weiteren Schritt in Richtung digitaler Serviceoptimierung. Das kommunale Unternehmen führt das neue „Mein APM-Portal“ ein. Die Online-Plattform ermöglicht Bürgern, die an die kommunale Abfallentsorgung im Landkreis Potsdam-Mittelmark angeschlossen sind, ihre diesbezüglichen Anliegen ab sofort bequem und effizient digital zu verwalten.

Ab dem 07. Dezember wird das Portal auf der Website der APM GmbH oben rechts über einen Button oder einen direkten Link erreichbar. In den nächsten Tagen werden alle Bürger des Landkreises, die an die Abfallentsorgung angeschlossen sind, mit einem Informationsschreiben per Post über das Portal informiert zusammen mit einer Erläuterung des Registrierungs- und Anmeldeverfahrens. Über das „Mein APM-Portal“ stehen verschiedene Funktionen digital zur Verfügung, unter anderem die Einsicht in den Abfalltourenplan, die Beantragung der Anlieferung oder des Tausches von Abfallbehältern, die Überprüfung der Leerungstermine, die Meldung von Reklamationen, die Beauftragung von Entsorgungen sowie die Einsicht in die Abfallgebührenbescheide.

Diana Grund, Geschäftsführerin der APM GmbH, erklärt dazu: „Die Digitalisierung spielt eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung unserer abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen. Mit dem ‚Mein APM-Portal‘ bieten wir den Bürgern eine Plattform, um ihre Anliegen rund um die Abfallentsorgung effizient und nutzerfreundlich zu verwalten. Mit dieser digitalen Innovation möchten wir einen entscheidenden Schritt in Richtung eines zeitgemäßen Kundenservices gehen. Willkommen in der digitalen Zukunft der Abfallentsorgung!“

Lucy Balzer, mit projektverantwortlich bei der Umsetzung, präsentiert das neue „Mein APM-Portal“.

Die Registrierung für das Portal erfolgt über die Website. www.apm-niemegk.de. Nach dem Einloggen mit den nachfolgend bereitgestellten Zugangsdaten empfiehlt die APM GmbH, das Passwort direkt selbst zu ändern, die E-Mail-Adresse zu hinterlegen und schon kann es losgehen. Besonders hervorzuheben ist die Möglichkeit, zukünftig den Abfallgebührenbescheid online abzurufen. Bürger, die auf den postalischen Erhalt verzichten möchten, können zukünftig den Online-Abruf der Bescheide aktivieren. Die APM GmbH steht während der Startphase des Portals für Anregungen der Nutzer zur Verfügung.

Die APM GmbH ist als kommunaler Entsorgungsdienstleister mit Sitz in Niemegk und Wertstoffhöfen in Teltow, Werder und Niemegk ist zuständig für einen der größten Flächenlandkreise mit bis zu 2.600 Quadratkilometern. Die ihr übertragene Entsorgungsaufgaben für rund 90.000 Haushalte mit 223.000 Einwohnern erfüllt die APM im Auftrag des Landkreises Potsdam und wirtschaftlich im Auftrag des Landkreises Potsdam-Mittelmark mit knapp 200 Mitarbeitern.

Fotos: APM GmbH