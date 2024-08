Sommerfest im Märkischen Kinderdorf in Ludwigsfelde

Familienfest für Klein und Groß

Das Märkische Kinderdorf lädt alle Nachbarn, Familien und Interessierte recht herzlich zum

traditionellen Sommerfest am 06. September 2024 von 14 bis 18:30 Uhr auf dem Gelände des

Märkischen Kinderdorfes in der Salvador-Allende-Straße 22 in Ludwigsfelde ein.

Es warten viele Angebote für die ganze Familie: von Tattoos für Kinder, Bogenschießen,

Kutschfahrten und Gokarts. Es gibt die Möglichkeit, die Wohngruppen zu besichtigen und für das

leibliche Wohl ist mit Deftigem vom Grill und jeder Menge Leckereien auch gesorgt. Das Märkische

Kinderdorf freut sich auf zahlreiche Besucher. Der Eintritt i