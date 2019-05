Himmelfahrts-Wochenende im Erlebnispark Paaren

Nach einer gelungenen Premiere in 2018 veranstaltet der Erlebnispark Paaren zum zweiten Mal das Festival „Kultur die schmeckt“. Auf diesem Festival präsentieren sich regionale und internationale Speisen und Getränke, die den Besuchern ein breites Spektrum an Genüsslichkeiten offerieren. Hierbei geht es den Protagonisten in erster Linie um das Thema Regionalität, Frische und verarbeitende Fachkompetenz, die live erlebt und erschmeckt werden kann.

Das Festival beginnt am 30. Mai mit einer fulminanten Herrentagsfeier, zu der aber, wie an allen vier Tagen auch, ausdrücklich die ganze Familie eingeladen ist. Der traditionelle Frühschoppen beginnt um 11 Uhr mit den BAVARIA EDELWEISS BUAM, die nicht nur den Herren richtig einheizen werden. Darüber hinaus haben wir auf verschiedenen Bühnen das DUO ATEMLOS, DJ JENS und DJ NONO. Lassen Sie sich überraschen…

Am 31. Mai beginnt der Veranstaltungstag ebenfalls um 11 Uhr und präsentiert die BAND CHILLI, das ACCORDEON ORCHESTER und DJ NONO, die den musikalischen Rahmen für diesen Tag bilden. Am Abend lädt der Erlebnispark zur WOLFGANG PETRY SHOW ein, bei der bis in die Nacht ausdrücklich das Tanzbein geschwungen werden sollte. Einlass ist 19 Uhr – Beginn 20 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro und es gibt noch genügend Karten an der Abendkasse.

Der 01. Juni steht beim „Festival: Kultur die schmeckt“ auch im Zeichen des Internationalen Kindertages. Von 11 Uhr bis 16 Uhr bietet der Park allen Kindern ein tolles Kinderprogramm und den Erwachsenen garantiert keine Langeweile. Es spielen das DUO ROLOG, ULLI SCHLUPSKI an verschiedenen Instrumenten, das ACCORDEON ORCHESTER und DJ NONO.

Am Abend präsentieren sich GLORIA GLAMOUR AND FRIENDS mit einer aus dem Fernsehen und verschiedene internationalen Bühnen bekannten Travestie Show. Einlass auch hier 19 Uhr – Beginn 20 Uhr. Der Eintritt kostet 19,90 Euro und es gibt noch genügend Karten an der Abendkasse.

Am 02. Juni lädt das 40 köpfige Stadtorchester Neubrandenburg um 11 Uhr zu einem zünftigen Frühschoppen ein. Es erwartet die Gäste ein bunter Blumenstrauß bekannter Melodien, zünftige Blasmusik und Neuinterpretationen bekannter Klassiker. Darüber hinaus hat der Erlebnispark auch RAMONA & FRIENDS und DJ NONO für die verschiedenen Bühnen unter Vertrag. Gegen 16 Uhr wird dann das Festival nach 4 ereignisreichen Tagen voller Geschmack und verzaubernden Klängen seine Pforten schließen.

Alle Interessierten sind eingeladen, mit dem Team des Erlebnisparks zu genießen, Ruhe im Arche Haustierpark zu erleben und klangoptimierte Gefühle zu entwickeln. Auch für die kleinen Besucher gibt es ein tolles Angebot zum Spielen, insbesondere auf den neuen Spielgeräten im Ensemble des Erlebnisbauernhofs.

Der Eintritt kostet pro Person 3 Euro, Kinder bis zehn Jahre haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt.

Den Erlebnispark Paaren erreichen Gäste per Pkw über den Berliner Autobahnring A10 und die Abfahrt Falkensee oder über die A 24 mit Abfahrte in Kremmen, danach müssen sie nur noch der Ausschilderung zum MAFZ-Erlebnispark folgen. Das Parken ist kostenfrei. Weitere Infos sind hier zu finden.

Text/ Foto: MAFZ Märkische Ausstellungs-und Freizeitzentrum GmbH Paaren