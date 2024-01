Funkelndes Wochenende in Großziethen

Das neue Jahr begann in Großziethen mit den 4. Ziethener Lichtblicken, einer Veranstaltung des Vereins Großziethener Kulturschmiede e.V., die in der dunklen Jahreszeit nach Weihnachten und Neujahr Licht und damit Freude in die Herzen der Menschen bringen soll. In diesem Jahr konnte dank der Unterstützung des Ortsbeirates und der Gemeinde der Gutspark im Lichterglanz erstrahlen.

Die Firma Jüttner Entertainment hatte dafür eine strahlende Kulisse geschaffen und einen Großteil der Kosten übernommen. Das ALFA-Team ergänzte dies mit einer Projektionsfläche, die in den kommenden Jahren auch als Werbefläche für Sponsoren genutzt werden kann. Auch die Kirche, der Jugendbeirat mit dem Jugendclub, der Förderverein der Paul-Maar-Grundschule Großziethen e.V. mit dem Teil des alten Schulgebäudes, der Kunsthof Mattiesson und der Ortsbeirat beteiligten sich an der Aktion. Auch einige Anwohner zauberten spontan kleine Lichtblicke in ihre Vorgärten und Fenster. Ohne die harmonische Zusammenarbeit, die finanzielle Unterstützung des Ortsbeirates und die unbürokratische Hilfe der Gemeinde wäre die Aktion nicht möglich gewesen.

Jeder war eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen. Schon ein kleines Licht in einem Fenster macht den Ort in der dunklen Jahreszeit für ein paar Tage heller.

Am 13. Januar feierte die Kulturschmiede Großziethen ihr fünfjähriges Bestehen. Der Verein ist ein Zusammenschluss aus dem bestehenden „Bürgerstammtisch Großziethen“ und den Mitgliedern der ehemaligen Facebook-Gruppe „Großziethener Gewerbe“, in der sich Freiberufler, Gewerbetreibende, Dienstleister, Kulturschaffende, Künstler, Familien, Jugend- und Seniorenvertreter, Sportler, Autoren und alle, denen das Gemeinwohl am Herzen liegt, zusammenfinden, um für sich und gemeinsame Projekte zur Belebung von Großziethen und der Region zu werben.

Foto: Kulturschmiede Großziethen