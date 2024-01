Kleinmachnow – Wechsel an der Spitze des Gemeindekirchenrates

Die langjährige Vorsitzende des Gemeindekirchenrates (GKR) der Evangelischen Auferstehungs-Kirchengemeinde Kleinmachnow, Cornelia Behm, übergibt nach acht Jahren an der Spitze des Leitungsgremiums die Verantwortung in neue Hände, wie beim Neujahrsempfang des Gemeindekirchenrates am Sonntag, 21. Januar 2024, bekanntgegeben wurde. Nachfolger wird Ulf Marzik, der bereits seit 2013 Mitglied im GKR ist. Ihn wird Pfarrerin Heike Iber als Stellvertreterin unterstützen. Behm bleibt dem Gemeindekirchenrat als Mitglied erhalten.

„Es war mir eine besondere Freude und Ehre, in den letzten Jahren gemeinsam mit dem Gemeindekirchenrat zahlreiche Projekte zum Erfolg geführt zu haben. Die zukünftige Leitung ist bei Ulf Marzik in den besten Händen, er hat meine volle Unterstützung“, sagte Cornelia Behm am Rande der Übergabe. Ulf Marzik, der in der Vergangenheit innerhalb des GKR bereits im Personal-, im Bau- und im Finanzausschuss mitgearbeitet hat, betonte: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Es stehen auch 2024 wichtige Entscheidungen und Projekte an, die wir gemeinsam und beherzt für unsere Gemeinde angehen werden. Für die Alte Schule, in der die Arbeit mit Geflüchteten stattfindet, werden wir ein Nutzungskonzept für die Zukunft erarbeiten und die Sanierung des Gebäudes planen. Gemeinsam mit den Gemeindemitgliedern werden wir auf einem Zukunftstag überlegen, was wir tun können, um die Arbeit der Gemeindekreise zu unterstützen und welche neuen Angebote und Projekte wir verfolgen wollen.“

In die achtjährige Amtszeit von Cornelia Behm als Vorsitzende des GKR fallen zahlreiche weitreichende Entscheidungen und Projekte der Kirchengemeinde, die über die Mauern der Kirche hinaus sichtbar und erlebbar sind. Dazu zählen beispielsweise der Auf- und Ausbau der Arbeit mit Geflüchteten, der Neubau der Neuen Kirche oder die Bewältigung der politischen und rechtlichen Herausforderungen bei der Sanierung der alten Dorfkirche sowie die erfolgreiche Nachhaltigkeitszertifizierung der Kirchengemeinde. Anerkennung für ihr vielfältiges ehrenamtliches Engagement erhielt Cornelia Behm vor wenigen Wochen auch beim Ehrenamtsempfang des Ministerpräsidenten in der Staatskanzlei. Die Ehrung erfolgte auf Vorschlag der Kirchengemeinde.

Dank für großes Engagement_Pfarrerin Heike Iber erinnerte an zahlreiche Projekte in der achtjährigen Amtszeit von Cornelia Behm an der Spitze des Gemeindekirchenrates.

Mit dem Wechsel an der Spitze des GKR erprobt das Gremium zudem ein innovatives Modell zur Führung der Gemeinde. Im Anschluss an die Amtszeit von Marzik und Iber soll ein Rotationsprinzip etabliert werden. So ist geplant, dass der Vorsitz und die Stellvertretung des Gremiums jährlich wechseln. Ab 2025 sollen GKR-Mitglied Alexandra Albrecht und Pfarrer Jürgen Duschka (Stellvertretung) übernehmen.

Der Gemeindekirchenrat besteht aus acht gewählten Mitgliedern, die alle sechs Jahre von den Gemeindemitgliedern gewählt werden. Im Anschluss bestimmen die gewählten Mitglieder aus ihrer Mitte heraus eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden. Hinzu kommen qua Amt die beiden Pfarrpersonen. Dem Gremium obliegt die Leitung der Gemeinde, sie berät und beschließt alle wichtigen finanziellen, personellen und administrativen Angelegenheiten.

Die Evangelische Auferstehungs-Kirchengemeinde Kleinmachnow

Die evangelische Auferstehungs-Kirchengemeinde Kleinmachnow ist mit ca. 4.500 Mitgliedern ein wichtiger Akteur im gesellschaftlichen Leben der Gemeinde Kleinmachnow. Mitglieder der Gemeinde engagieren sich beispielsweise in der Arbeit mit Geflüchteten, die Gemeinde selbst ist Trägerin der Evangelischen Kindertagesstätte „Arche“ und bietet zahlreiche Beteiligungsmöglichkeiten für Menschen unterschiedlichen Alters und Herkunft. Ihre Veranstaltungen, Konzerte und Ausstellungen sind zentraler Bestand im kulturellen Leben der Region.

Foto: Evangelische Auferstehungs-Kirchengemeinde Kleinmachnow