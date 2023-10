Spatenstich für drei neue Grundschulen in Ludwigsfelde

Am 20. Oktober fand in Ludwigsfelde der erste Spatenstich für drei neue Grundschulen und Sporthallen statt. Mit einer Gesamtinvstion von über 150 Millionen Euro ist es das grösste Schulbauprojekt im ganzen Land.

Ludwigsfelds Bürgermeister Andreas Igel (SPD) und Frank Kerber, Geschäftsführer der Märkischen Heimat, haben am Freitag gemeinsam mit Vertretern des Generalplaners S&P Sahlmann den Startschuss für den Bau von drei neuen Grundschulen mit Sporthallen gegeben. Die für jeweils 525 Kinder ausgelegten Schulen werden in serieller Bauweise errichtet. Zwei davon sollen bereits zum Schuljahr 2025/2026 ihren Betrieb aufnehmen. Andreas Igel betonte, wie viel Arbeit hinter dem größten Schulbauprojekt Brandenburgs stecke, wie wichtig es aber auch sei, dass Ludwigsfelde für die steigenden Schülerzahlen wie überall im Berliner Umland gerüstet sei. Die Schulen würden nicht nur die Bildungs- und Sportmöglichkeiten der Kinder fördern, sondern auch die Bildungslandschaft der Stadt nachhaltig prägen, so Andreas Igel. Die Schulen entstehen an den Standorten Albert-Schweitzer-Straße, Karl-Liebknecht-Straße und Ahrensdorfer Heide. Nach Fertigstellung aller Gebäude wird es in Ludwigsfelde 63 neue Klassenräume geben.

Die Stadt Ludwigsfelde wird in den Bau der drei neuen Grunschulen inklusive Sporthallen insgesamt rund 150 Millionen Euro investieren.

Die baugleichen Schulgebäude sind so konzipiert, dass sie bei einem zukünftig geringeren Schulbedarf auch anderweitig genutzt werden können. Die meisten Wände sowie die Außenfassade sind nicht tragend, so dass die Gebäude in Zukunft auch zu Wohnungen oder Büros umgebaut werden können. Die Nachhaltigkeit der Gebäude wird durch die verwendeten Materialien unterstrichen. So fügen sich die Gebäude gut in die Umgebung ein. Zur Energiegewinnung werden alle Gebäude mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. Beheizt werden die Neubauten über Fußbodenheizungen. So können die Schulen in der Karl-Liebknecht-Straße und in der Albert-Schweizer-Straße über den Rücklauf des Fernwärmenetzes mit Wärme versorgt werden. Die Planer entwarfen einen sternförmig angeordneten Baukörper mit einer Grundfläche von jeweils 30 mal 30 Metern und insgesamt 21 Klassenräumen auf drei Etagen. Große Fensterflächen und Lichthöfe sorgen für optimale Licht- und Lernbedingungen in den Klassenräumen.

Foto: Stadt Ludwigsfelde