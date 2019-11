Feier in Teltow zum Tag des Mauerfalls

Am 9. November veranstalten die Stadt Teltow, die Gemeinden Stahnsdorf und Kleinmachnow sowie das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin in Teltow ein Fest zum Gedenken an den Fall der Berliner Mauer vor 30 Jahren – ein Ereignis, das vielen noch als Tag der Freude in Erinnerung ist. Mit dem Mauerfall wurde der Grundstein für die Deutsche Einheit gelegt. Teltow, Stahnsdorf, Kleinmachnow und Steglitz-Zehlendorf haben sich als Partner zusammengeschlossen, um das Jubiläum mit den Bürgern zu feiern. Musik, Tanz, Kunstinstallationen und eine Zeitzeugenrunde erwarten die Besucher. Der Eintritt ist frei.

In diesem Jahr – genau 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer – wird auf dem Zeppelinufer zwischen Jahnstraße und Zehlendorfer Straße in Teltow ein großes Fest veranstaltet, um des historischen Ereignisses zu gedenken.

Eingeleitet wird das Fest um 13 Uhr mit einem Gottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinde St. Andreas Teltow. Nach den Eröffnungsreden der Bürgermeister folgt ein buntes Bühnenprogramm, präsentiert von Antenne Brandenburg, mit jeder Menge Tanzdarbietungen und Musik. Ein spannender Programmpunkt ist zudem die Zeitzeugenrunde, in der Vertreter aus Politik und Kirche ins Gespräch kommen und die Besucher mit auf eine Reise in die Vergangenheit nehmen, in der sich alles rund um den Mauerfall und die Zeit der Wende dreht.

Ein musikalisches Highlight ist der Auftritt des deutschen Sängers und Komponisten Dirk Michaelis, der 1989 mit der Ballade „Als ich fortging“ genau den Nerv der Zeit traf. Diese Hymne und weitere bewegende Songs lassen die Besucher der Feier ohne Grenzen in Erinnerungen schwelgen und den damaligen Zeitgeist nachempfinden. Der zweite Headliner sind Die Zöllner, die am „Konzert für Berlin“ – das erste deutsch-deutsche Konzert nach dem Fall der Mauer – teilnahmen und auch in diesem Jahr am Zeppelinufer in Teltow mit ihren eingängigen deutschsprachigen Liedern für Stimmung sorgen.

Die audiovisuelle Kunstinstallation „Die Lichtmauer“, bei der Mauerteile am Zeppelinufer effektvoll illuminiert und mit Musik untermalt werden, verschafft der Veranstaltung eine ganz eigene, besondere Atmosphäre. Auch werden hier die Kunstwerke junger Menschen im Rahmen des Kunst-Projekts DELPHIC ART WALL ausgestellt, auf denen Schülerinnen und Schüler ihre Vorstellungen von einem gemeinsamen Europa visualisieren. Abgerundet wird das Bürgerfest durch gastronomische Versorgung auf dem Zeppelinufer und auf dem Hafengelände sowie durch die Vorstellung verschiedener regionaler Vereine und Verbände mit vielen Mitmachaktionen und Informationsständen. Vertreten sein werden hier unter anderem der THW Ortsverband Steglitz-Zehlendorf, der Förderverein Landschaftsschutzgebiet Buschgraben-Bäketal, der AlliiertenMuseum e. V., der Heimatverein Stadt Teltow 1990 e.V. und das Mehrgenerationenhaus Philantow.

13:00 Gottesdienst Evangelische Kirchengemeinde St. Andreas Teltow

14:00 Eröffnungsrede der Bürgermeister

15:00 Kinder- und Jugendtanzensemble Neuenhagen

15:45 Zeitzeugeninterviews

16:30 Männerchor „Frohsinn Teltow 1874 e.V.“

17:15 Big Band der Musikschule Steglitz-Zehlendorf

18:15 Präsentation des Kunstprojektes Delphic Art Wall

19:00 Duke Brass

19:45 Dirk Michaelis

20:00 Die Zöllner

21:30 Abschlusssegen der Evangelischen Kirchengemeinde St. Andreas Teltow

Die Stadt Teltow empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, da keine Parkplätze zur Verfügung stehen.

Die Feier ohne Grenzen ist eine Veranstaltung der Stadt Teltow sowie der Gemeinden Stahnsdorf, Kleinmachnow und dem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin.

Text: Stadt Teltow/ Logo: Wohlthat Entertainment GmbH