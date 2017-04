Aufführung zum Kirschblütenfest in den Gärten der Welt

Im April wird das Berliner Wetter wärmer und zeitgleich beginnt die Saison der aufblühenden Kirschblüten. Am 16. und 17. April wird das Chinesische Kulturzentrum Berlin erneut in Kooperation mit den Gärten der Welt am Kirschblütenfest teilnehmen. Im gleichen Zeitraum wird die Internationale Gartenausstellung eröffnet. Damit werden Sie nicht nur die wundervollen Gartenbauwerke von Architekten und innovativen Gestalterinnen und Gestaltern aus der ganzen Welt erleben, sondern auch in den Genuss der besonderen Gesangs- und Tanzaufführung der verschiedenen Ethnien und die moderne Darstellung der Kunsthandwerksmeister des immateriellen Kulturerbes der Inneren Mongolei kommen. Sie werden in einem Umfeld, das von Natur und Kultur geprägt ist, eine unvergessliche Zeit verbringen.

Veranstaltungszeit: 16. und 17. April 2017; 11:00 bis 13:00 Uhr

(Aufführungsdauer der Hohhot Ethnic Performing Arts Group)

Veranstaltungsort: Gärten der Welt Berlin, Eisenacher Str. 99, 12685 Berlin

Kleine Bühne am Koreanischen Garten

Für den Eintritt werden Tickets benötigt, diese erhalten Sie unter anderem auf folgendem Link bequem online bestellen.

Text/ Foto: Chinesisches Kulturzentrum Berlin