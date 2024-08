Energiewendebarometer 2024:Bürokratie behindert klimaneutrale Transformation

Bürokratie und fehlende Verlässlichkeit in der Energiepolitik bremsen die klimaneutrale

Transformation der Berliner Wirtschaft aus. Das geht aus dem aktuellen IHKEnergiewendebarometer

hervor. In der jährlichen Erhebung werden bundesweit IHKMitgliedsunternehmen

befragt, welche Klimaschutzmaßnahmen sie ergriffen haben oder planen,

welche Hindernisse sie bei der Umsetzung sehen und welche Auswirkungen der Energiewende sie für

ihr Unternehmen erwarten. Während knapp 25 Prozent der Befragten positive oder sogar sehr

positive Auswirkungen erwarten, fürchten insgesamt 35 Prozent der Unternehmen negative oder

sehr negative Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens.

Fast 70 Prozent der Unternehmen planen, setzen um oder haben bereits Maßnahmen ergriffen – das

ist ein Anstieg um 11 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Dazu gehören neben Investitionen in

effiziente Technik (67 Prozent), Digitalisierung von Prozessen (30 Prozent) auch die Qualifizierung

von Beschäftigten (28 Prozent) oder die energetische Gebäudesanierung (23 Prozent). Ein

Transformationskonzept haben fast 43 Prozent der Befragten, knapp ein Drittel der Unternehmen

hat ein systematisches Klimamanagement implementiert. Die größten Hindernisse für die

Transformationsbemühungen des Unternehmens sind zu viel Bürokratie (58 Prozent), fehlende

Planbarkeit und Verlässlichkeit in der Energiepolitik (43 Prozent) und langsame Planungs- und

Genehmigungsverfahren (42 Prozent).

Gegenläufig zu den bundesweiten Ergebnissen hat sich in Berlin die Zahl derjenigen Unternehmen,

die wegen der energiepolitischen Rahmenbedingungen über Produktionseinschränkungen odersogar die Verlagerung ins Ausland nachdenken reduziert. Planten das 2023 noch 14 Prozent der

Unternehmen, sind es 2024 sieben Prozent.

In Berlin haben sich 205 Unternehmen der Branchen Industrie, Bau, Handel und Dienstleistung an

der deutschlandweiten Unternehmensbefragung der DIHK beteiligt.



Ausführliche Ergebnisse des Energiewendebarometers 2024 Berlin können unter

https://www.ihk.de/berlin/politische-positionen-und-statistiken-channel/innovation/umweltenergie-

2252582 eingesehen werden.

Quelle: IHK Berlin