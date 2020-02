Sehen und gesehen werden: Polizei appelliert zum Ferienende an Eltern und Verkehrsteilnehmende

Am Montag beginnt nach den Winterferien wieder die Schule. Morgens wird somit das Straßenbild wieder geprägt sein von Kindern, die zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad Richtung Schule unterwegs sind. Gerade die Kleineren haben sich nach den Ferien viel zu erzählen und könnten dadurch abgelenkt sein. Die Polizei bittet deshalb alle Verkehrsteilnehmer, sich auf diese Situation einzustellen, vorsichtig zu fahren und Rücksicht zu nehmen.

Aber auch die Eltern sind gefragt: Der stellvertretende Leiter der Polizeidirektion West, Polizeidirektor Andreas Wimmer, rät dazu, die Fahrräder der Kinder vor Fahrtantritt noch einmal zu checken. Licht und Reflektoren sind wichtig, um gesehen zu werden. Reflektoren können überall am Rad, an der Kleidung oder an mitgeführten Taschen angebracht werden.

Durch eine ausreichende Beleuchtungseinrichtung am Fahrrad wird man nicht nur besser gesehen, man kann auch mögliche Gefahren (Schlaglöcher, Bordsteine etc.) selbst besser erkennen und diesen rechtzeitig ausweichen. Ein wichtiger Aspekt der Sicherheit bei Radfahrern ist neben der funktionstüchtigen Beleuchtungsanlage auch die passende Bekleidung (um auf sich aufmerksam zu machen, sind auffällig Warnfarben sinnvoll).

Text: Polizei Brandenburg/ Foto: Günter Havlena/ pixelio.de