Stimmzettel-Nachdrucke für die Urnenwahl im Rathaus Stahnsdorf eingetroffen

Die für eine ordnungsgemäße Abwicklung der Wahl zur Gemeindevertretung erforderlichen 9.000 Stimmzettel-Nachdrucke trafen am 31. Mai im Rathaus ein. Sie werden am Wahltag, 09. Juni, in den gemeindeweit 15:00 Urnenwahllokalen ausgegeben.

In Sachen Briefwahl steht tatsächlich noch ein erheblicher Rücklauf an Wahlbriefen aus. Zu diesem Zweck wird der Gemeindebriefkasten am Wochenende 01./02. Juni 2024 täglich geleert.

Sollte der Gemeindebriefkasten (auf dem Plateu der Rathaus-Freitreppe) wider Erwarten dennoch voll sein, wird darum gebeten, die Wahlbriefe nicht in die Medienrückgabebox der Bibliothek einzuwerfen. Stattdessen wird empfohlen, entweder einen Briefkasten der Deutschen Post zu nutzen (Wahlbriefe sind portofrei) oder in der Woche ab dem 3. Juni erneut ins Rathaus zu kommen. Wahlbriefe können noch bis zum Wahltag, 9. Juni, 18.00 Uhr, direkt beim Wahlamt abgegeben werden.

