SPD-Landtagsabgeordneter Rüter lädt Interessierte zur Bildungsfahrt nach Berlin

Sebastian Rüter, direkt gewählter SPD-Landtagsabgeordneter, lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger zu einer Bildungsfahrt nach Berlin ein. Auf dem Programm steht unter anderem der Besuch bundespolitischer Institutionen.

Sebastian Rüter, direkt gewählter SPD-Landtagsabgeordneter für Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf und Nuthetal, lädt am 31. Mai gemeinsam mit der Landesvertretung Brandenburg zu einer Bildungsfahrt nch Berlin ein. Diese wird durch das Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung (BPA) organisiert. Von etwa 07:00 bis 17:30 Uhr ist folgendes Programm geplant:

Sebastian Rüter erklärt dazu: „Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, interessierte Bürgerinnen und Bürger zur Bildungsfahrt nach Berlin einladen zu können. Ich glaube, wir haben ein spannendes und informatives Programm auf die Beine gestellt.“

Die gemeinsame An- und Abreise erfolgt mit dem Bus von zwei Treffpunkten (Teltow, Parkplatz Badstraße sowie Stahnsdorf, Waldschänke). Die Kosten für Mittagessen und Fahrt werden für alle Teilnehmer übernommen.

Die Anmeldung ist bis zum 14. Mai per E-Mail und unter Angabe aller Daten (Vorname, Name, Geburtsort, Geburtsdatum, Adresse, Essenswunsch/-unverträglichkeiten) an wahlkreis@sebastianrueter.de möglich. Ausdrücklicher Hinweis: Die Anzahl der Plätze ist beschränkt. Die erfolgreiche Anmeldung wird per E-Mail bestätigt. PM