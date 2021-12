Berlin: Franziska Giffey zur Regierenden Bürgermeisterin gewählt

Am 26. September hatte die Berliner SPD die Wahlen zum Abgeordnetenhaus gewonnen – nun steht der Berliner Senat aus SPD, Grünen und Linken. Franziska Giffey tritt die Nachfolge von Michael Müller an und ist nun Regierende Bürgermeisterin.

Franziska Giffey ist nach der entscheidenden Abstimmung im Berliner Abgeordnetenhaus die neue Regierende Bürgermeisterin von Berlin. Im Landesparlament votierten 84 Abgeordnete für Giffey, 52 gegen sie. Zwei Parlamentarier enthielten sich. Giffey ist somit Regierungschefin und steht einer Neuauflage des Bündnisses mit Grünen und Linken vor. Ihre rot-grün-rote Koalition verfügt über 92 von 147 Parlamentssitzen, allerdings fehlten bei der geheimen Wahl mehrere Abgeordnete: Nur 139 Stimmen wurden abgegeben, eine davon war ungültig.

Giffey bekleidet als erste Frau den Bürgermeisterposten der Bundeshauptstadt. Die frühere Bundesfamilienministerin tritt damit die Nachfolge von Michael Müller (SPD) an, der als einfacher Abgeordneter in den Bundestag gewechselt ist. Er zog bei den zeitgleich stattfindenden Bundestagswahlen in den Bundestag ein.

Im Anschluss an ihre Wahl wurde Giffey vor dem Landesparlament vereidigt, danach folgte die Ernennung und Vereidigung der neuen Senatsmitglieder. Die SPD stellt vier Senatorinnen und Senatoren in der neuen Landesregierung stellen, Grüne und Linke jeweils drei. Am Morgen hatten die drei Bündnispartner ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet, nachdem die Linken bei einem zweiwöchigen Mitgliederentscheid mehrheitlich für das Papier gestimmt hatten. Die Sozialdemokraten gab auf einem Parteitag grünes Licht, die Grünen ebenfalls. Die Sozialdemokraten hatten die Abgeordnetenhauswahl am 26. September klar vor Grünen und CDU gewonnen, die Linke belegte den vierten Platz. Zunächst sondierte die SPD auch mit CDU und FDP, entschied sich anschließend jedoch für eine Neuauflage des Bündnisses mit Grünen und Linken. ph

Bild: Pixabay.com