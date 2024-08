Richard Kiekebusch als neuer Ortsvorsteher von Güterfelde gewählt

Am 19. August wurde Richard Kiekebusch in der ersten Sitzung des neu gewählten Ortsbeirats von Güterfelde zum neuen Ortsvorsteher gewählt. Richard Kiekebusch übernimmt damit das Amt von seinem Vorgänger, Dietrich Huckshold, der das Dorf über 45 Jahre hinweg geführt hat.



„Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir von den Mitgliedern des Ortsbeirats und den Bürgerinnen und Bürgern von Güterfelde entgegengebracht wurde,“ sagte Richard Kiekebusch nach der Wahl. „Es ist mir eine große Ehre, in den kommenden Jahren die Geschicke unseres schönen Dorfes mitgestalten zu dürfen.“

In seiner Antrittsrede betonte Richard Kiekebusch die Bedeutung von Kontinuität und Zusammenarbeit für die künftige Entwicklung des Ortes. „Wir haben große Aufgaben vor uns, aber auch viele Chancen, die wir gemeinsam nutzen können. Der Erhalt des Güterfelder Sees, die Sicherung des Sportplatzes und des Bürgerhauses sowie eine Lösung für die Platzengpässe des Feuerwehrgerätehauses werden zentrale Themen meiner Amtszeit sein,“ so der neue Ortsvorsteher.



Richard Kiekebusch bedankte sich zudem herzlich bei seinem Vorgänger Dietrich Huckshold für dessen langjährige Arbeit und versprach, dessen Erbe in verantwortungsvoller Weise fortzuführen. „Güterfelde ist ein lebendiger und lebenswerter Ort, und ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Ortsbeirat und den Bürgerinnen und Bürgern an einer positiven Zukunft für unser Dorf zu arbeiten,“ schloss Richard Kiekebusch seine Rede.

