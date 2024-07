Sparkasse in Teltow schließt vorübergehend im August und September

Vom 5. August bis 28. September wird die Sparkassen-Geschäftsstelle in Teltow, Zehlendorfer Str. 11, aufgrund von Bautätigkeiten vorübergehend geschlossen. Entsprechende Hinweisschilder weisen seit Juni vor Ort darauf hin.

Für den persönlichen Service wird auf dem Parkplatz neben der Geschäftsstelle während der Umbauzeit ein Sparkassenbus zu den üblichen Öffnungszeiten zur Verfügung stehen. Die Selbstbedienungsgeräte (Geldautomaten, Kontoauszugsdrucken) stehen weitgehend uneingeschränkt zur Verfügung – mit folgender Ausnahme: Im Zeitraum vom 11.-22. September 2024 wird die SB-Zone umgebaut und ist nicht zugänglich. Für die Bargeldgeschäfte stehen dann als Ausweichmöglichkeiten u. a. die Geldautomaten im Techno Terrain Teltow, bei Kaufland Teltow, in Stahnsdorf oder Kleinmachnow zur Verfügung. Der Zugang zur Mietfachanlage ist während der Öffnungszeiten uneingeschränkt möglich.

Die persönliche Beratung mit den vertrauten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern findet wie gewohnt im 1. Obergeschoss statt – auch telefonisch unter der bekannten Rufnummer. Reisezahlungsmittel können in der beginnenden Urlaubszeit gern in zur Abholung in den Geschäftsstellen Kleinmachnow oder Stahnsdorf bestellt werden.

Die MBS bittet ihre Kundinnen und Kunden um Verständnis. „Unser MBS-Team in Teltow ist auch während der Umbauzeit für die Kundinnen und Kunden da – im Sparkassenbus für den Service und im Obergeschoss für die Beratung. Wir freuen uns, unsere Kundinnen und Kunden ab 30. September in unseren modernisierten Räumen begrüßen zu dürfen“, sagt Frank Richter, stv. Filialdirektor in Teltow.

Die Geschäftsstelle öffent wieder wie gewohnt am Montag, den 30. September ab 09:00 Uhr.

Die Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) ist mit einer Bilanzsumme von 16,1 Mrd. Euro und über 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die größte Sparkasse Brandenburgs. Ihr Geschäftsgebiet umfasst die Landkreise Havelland, Oberhavel, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald sowie die kreisfreien Städte Brandenburg an der Havel und die Landes-hauptstadt Potsdam. Die MBS berät über 750.000 Kunden an über 130 Standorten und ist zuverlässige Partnerin von Privatkunden, Handel, Handwerk und Mittelstand sowie Kommunen in ihrer Region. Ihren hohen Anspruch an die Beratungsqualität belegt unter anderem die im Jahr 2024 erneut erreichte Auszeichnung „Beste Beratung vor Ort“ Traditionell engagiert sich die MBS stark für Bildung und Soziales, Umweltschutz und Nachhaltigkeit, Kultur und Sport in ihrem Geschäftsgebiet.

Foto: Pixabay.com