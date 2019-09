Feuer in Seniorenheim

Am gestrigen Dienstagabend kam es in einer Teltower Senioreneinrichtung zu einem Feuer. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet eine Schüssel auf einem Herd in Brand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden.

Durch die Rauchentwicklung wurde eine 83-jährige Dame leicht verletzt. Sie wurde durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wegen des Feuerwehreinsatzes kam es zeitweise zur Vollsperrung der Potsdamer Straße. Die Polizei nahm Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung auf.

Quelle: Polizeibericht