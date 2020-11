Stahnsdorf: Gemeindebriefkasten schluckt im Corona-Jahr auch Weihnachtspost

Letzter Einwurftag für Briefe an den Weihnachtsmann ist in diesem Jahr der 6. Dezember – anschließend schickt die Verwaltung die Briefe ans „Weihnachtspostamt“ in Himmelpfort.

Aufgrund der durch die Corona-Pandemie reduzierten Öffnungszeiten und der strengen Hygienemaßnahmen im Gemeindezentrum hat sich die Verwaltung dazu entschlossen, den beliebten Weihnachtsbriefkasten 2020 nicht im Rathausfoyer aufzustellen. Stattdessen können Kinder ihre persönlichen Briefe an den Weihnachtsmann in den Gemeindebriefkasten werfen, der in der Stele auf der Freitreppe verbaut ist. Letzter Einwurftag ist der Nikolaustag, 6. Dezember 2020.

Anschließend schickt die Verwaltung die gesammelten Briefe unverzüglich an das Weihnachtspostamt im nordbrandenburgischen Himmelpfort. Von dort erhalten die Kinder einen Weihnachtsgruß auf dem Postweg.

Die Verwaltung bittet alle Einwerfer zu beachten, dass das Endformat der Briefe DIN A5 nicht überschreitet und keine Briefsendungen in die Medienrückgabebox der Bibliothek einzulegen. Zur einfacheren Sortierung wird ferner darum gebeten, mit dickem Filzstift entweder den Adressaten („An den Weihnachtsmann“) oder den Ort („Himmelpfort“) deutlich herauszustellen. PM

Bild: Gemeinde Stahnsdorf