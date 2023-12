Weihnachtsmann und Wichtel in der ASB Seniorenwohnanlage Ludwigsfelde

Dicht gedrängt und voller Vorfreude warteten am 24.Dezember zahlreiche Senioren und Pflegekräfte der ASB Wohnanlage in Ludwigsfelde auf den Weihnachtsmann und seine Wichtel der Initiative Familie in LU e.V., die 100 Weihnachtsgeschenke im Gepäck hatten. Die Aktion ist Teil einer Kooperation des Vereins mit einer Drogeriemarktkette. Diese hatte in der Vorweihnachtszeit in ihren Filialen einen Wunschbaum für Senioren mit gepackten Weihnachtstüten aufgestellt und die Tüten zum Verkauf angeboten. Zusätzlich spendete das Unternehmen weitere 50 Weihnachtstüten für die Pflegekräfte.



„Uns ist es wichtig, die Senioren in der für manche schwierigen Weihnachtszeit nicht alleine zu lassen und ihnen etwas für ihre Lebensleistung zurückzugeben. Das gilt auch für die Pflegekräfte, die in der Krise oft bejubelt und dann politisch vergessen wurden. Ihnen gilt unser besonderer Dank und unsere Wertschätzung für ihren täglichen Einsatz“, so Niels Laag, Vorstandsvorsitzender des Vereins. Die Senioren freuten sich so sehr über die Geschenke, dass es nicht lange dauerte, bis sich alle mit einem kleinen Weihnachtsständchen bei den Wichteln bedankten. „Ein wunderschöner Vormittag. Unser Dank gilt auch den vielen Kunden für den Kauf der Weihnachtstüten und dem Team der Filiale sowie dem ASB in Ludwigsfelde für diese tolle Kooperation“, so Cindy Mund, Mitglied der Initiative Familie in LU e.V. Alle waren sich einig, dass nun Weihnachten kommen kann und es im nächsten Jahr eine Fortsetzung dieser Aktion geben wird.

Foto: Initiative Familie in LU e.V.