Ludwigsfelde: Impftermine für Kinder ab 5 Jahren

Das Evangelische Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow startet mit Corona-Schutzimpfungen für Kinder ab 5 Jahren. Der Biontech-Impfstoff ist für diese Altersgruppe seit November zugelassen.

Die Kinderklinik des Evangelischen Krankenhauses Ludwigsfelde-Teltow impft ab sofort zweimal pro Monat Kinder zwischen 5 und 11 Jahren gegen SARS-CoV-2. Die Impfungen finden im Impfzentrum des EKLT in der Albert-Schweitzer-Straße in Ludwigsfelde in der Regel mittwochs zwischen 15:00 und 18:30 Uhr statt. Der nächste Impftermin für Kinder zwischen fünf und elf Jahren ist Mittwoch, der 19. Januar 2022. Die Terminvergabe erfolgt ausschließlich online über die Stadtverwaltung Ludwigsfelde: www.ludwigsfelde.de/impftermin.

Erste Erfahrungen hinsichtlich des Beratungs- und Aufklärungsbedarfs für die Eltern sowie mit Abläufen und Zeitaufwand für die Impfungen dieser jungen Patientengruppe waren im Dezember mit Kindern und Enkeln von Mitarbeitern des Krankenhauses gemacht worden. Nun wird das Impfangebot allen Familien zugänglich gemacht. Geimpft wird mit dem Impfstoff Comirnaty von Biontech, der für die Fünf- bis Elfjährigen in einer geringeren Dosierung als bei Erwachsenen und Kindern ab zwölf Jahren zum Einsatz kommt.

Der Impfstoff für Kinder zwischen fünf und elf Jahren ist in der EU seit Ende November zugelassen. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Impfung für Kinder mit verschiedenen Vorerkrankungen sowie für Kinder, in deren Umfeld sich Kontaktpersonen mit hohem Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf befinden. Die Impfung ist ebenfalls möglich, wenn Eltern oder Sorgeberechtigte dies wünschen. PM

