Genesung auf der Überholspur

Die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Minimalinvasive Chirurgie am Berliner Helios-Klinikum Emil von Behring wurde für ihr Genesungskonzept ausgezeichnet. Die Grundidee: eine beschleunigte Genesung.

„Gefühlte Wahrheiten“ gibt es viele – manchmal auch in der Medizin. Hierzu zählt der Glaube, dass sich Patienten nach einer OP schonen und lange im Bett bleiben sollen. Diese Vorstellungen sind aber überholt. Das Gegenteil hilft, wie das ERAS®-Konzept mit seinen vielfältigen Maßnahmen nachweislich belegt. Die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Minimalinvasive Chirurgie am Helios-Klinikum Emil von Behring setzt dieses Konzept optimal um und wurde hierfür nun von der internationalen ERAS®-Gesellschaft zertifiziert. In Berlin gibt es nur zwei weitere Kliniken mit dieser Auszeichnung. Deutschlandweit sind es insgesamt lediglich neun.

Chefarzt Prof. Marc H. Jansen und Projektkoordinatorin Dr. Alexa Fries freuen sich über die ERAS®-Zertifizierung. Bild: Helios-Klinikum Emil von Behring

Chefarzt Prof. Dr. med. Marc H. Jansen erklärt dazu: „Wir freuen uns sehr über die Bestätigung der ERAS®-Gesellschaft, dass wir das Konzept optimal umsetzen. Für unsere Patientinnen und Patienten bedeutet die schnellere Aktivierung nach der OP konkret, dass sie weniger kraftlos sind, weniger Kreislaufprobleme haben oder Muskelmasse verlieren, auch das Thromboserisiko wird reduziert. Bildlich gesprochen sitzen unsere Patientinnen und Patienten einen Tag nach dem Eingriff wieder in Sonntagskleidung am Tisch und nicht im Bademantel.“ Dr. med. Alex Fries, die Projektkoordinatorin des ERAS®-Konzepts der Klinik ergänzt: „Zur Zertifizierung gehört unter anderem, dass wir eine speziell weitergebildete ERAS-Nurse im Team haben, die auf die korrekte Ausführung der Maßnahmen achtet. Insgesamt können sich unsere Patientinnen und Patienten also darauf verlassen, dass sie bei uns optimal behandelt werden und dabei so wenig Krankenhaus wie möglich und so viel wie nötig erwarten können.“

Damit chirurgische Patienten für ihren Genesungsprozess auf der Überholspur sind, werden unter anderem folgende Maßnahmen des ERAS®-Konzeptes umgesetzt: