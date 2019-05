Die Reise nach Botania: 11. Botanische Nacht im Botanischen Garten Berlin am 19. & 20. Juli 2019

Wie wäre es, wenn es mitten unter uns noch eine andere Welt gäbe – eine Welt, in der Fabelwesen umherziehen und in der es ein Königreich gibt, wie man es nur aus dem Märchen kennt? Man erzählt sich, hinter einer riesigen Nebelschwade verberge sich die geheime Welt Botania, zu der sich einmal im Jahr ein magisches Portal öffne, um einzutreten. Sterndeuter haben gesehen, dass dies am 19. und 20. Juli dieses Jahres geschehen wird.

Die Besucher gehen auf Entdeckungsreise durch zehn verschiedene Welten Botanias. Durch das Funkeltal über die stummen Berge und hinein in den Dunkelwald, auf den abenteuerlichen Weg zum großen Spiegelpalast. Überall erwarten sie himmlische Musik, magische Lichtinstallationen, dunkle Kreaturen, gute Seelen und surreale Kunststücke, umgeben von einer atemberaubend schönen Pflanzenwelt.

Das vielfältige Programm bietet spannende Höhepunkte für jung und alt. Mitmachen ist erwünscht.

Veranstaltungszeiten:

Einlass: 17:00 Uhr

Programmbeginn: 17:30 Uhr

Ende: 02:00 Uhr

