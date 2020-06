Angkor Wat in Brandenburg

Das Kalkwerk in Rüdersdorf bei Berlin war ein regionaler Hotspot der Kalkförderung. Heute beherbergt es einen Museumspark und dient nur eine halbe Stunde vom Berliner Stadtzentrum entfernt auch als Filmkulisse – unter anderem für George Clooney oder Rammstein.

In Kambodscha befindet sich das rund 2 Quadratkilometer große Areal der Tempelanlage „Angkor Wat“. Ein ähnliches Gebiet befindet sich auch in Brandenburg, genauer gesagt im Landkreis Märkisch Oderland. Dort liegt die amtsfreie Gemeinde Rüdersdorf mit rund 15.500 Einwohnern östlich von Berlin – bis zum Alexanderplatz sind es nur knapp 30 Kilometer. Die Gemeinde Rüdersdorf zeichnet eine Besonderheit aus: Hier tritt eines der größten Kalksteinvorkommen Mitteleuropas an die Oberfläche. Es sind Rückstände eines Meeres aus der Trias-Erdzeitphase vor über 200 Millionen Jahren.

Vor etwa 800 Jahren wurden Zisterziensermönche auf diesen Kalksandstein aufmerksam, der als Baustoff verwendet wird. So entstand beispielsweise das Fundament des Brandenburger Tors mit dem Kalkstein aus Rüdersdorf. Zu DDR-Zeiten war Rüdersdorf der größte Baustoffproduzent des Landes und brachte durch seine Exporte ins westliche Ausland auch begehrte Devisen. Nach der Wiedervereinigung entstand aus den alten Industrieanlagen auf 17 Hektar ein sehenswertes, weltweit einmaliges Freilichtmuseum.

Das teilweise an Angkor Wat erinnernde Gelände hatten Filmproduzenten schon um 1930 für sich entdeckt. Stummfilme und Tonfilme in Schwarz-Weiß wurden hier produziert. Der 1938 unter der Regie von Richard Eichberg gedrehte Spielfilm „Der Tiger von Eschnapur“ mit Kitty Jantzen, La Jana und Theo Lingen in den Hauptrollen entstand in Rüdersdorf. Und noch immer ist der Film gegenwärtig: Kein Geringerer als der zweifache Oscar-Preisträger George Clooney spielte im Museumspark den „Monuments Men“. Der US-Superstar war bei diesem 2014 gedrehten Film sowohl Regisseur als auch einer der Hauptdarsteller. Ferner wirkten Matt Damon, Cate Blanchett und Bill Murray mit. Bereits im Jahre 2001 drehte der französische Regisseur Jean-Jacques Annaud den Stalingrad-Kriegsfilm über einen Scharfschützen „Duell – Enemy at the Gates“ mit Jude Law, Ed Harris und Rachel Weisz in den Hauptrollen. Auch die US- Serie „Homeland“ wurde teilweise in Rüdersdorf gedreht. So diente der Museumspark in der 5. Staffel als Kulisse für ein Flüchtlingslager im Libanon. Die Band „Rammstein“ drehte 2012 in Rüdersdorf unter der Regie von Jörn Heitmann die Mondszenen zum Musikvideo „Amerika“.

Cineasten, an Geologie Interessierte und Wanderfreunde sowie Heimatforscher finden in Rüdersdorf das perfekte Ausflugsziel: Von der S-Bahnstation Friedrichshagen fährt die Straßenbahnlinie 88 der Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn (SRS) bis fast zum Eingang des Museumsparks. Volkert Neef

Foto: ESDES.Pictures