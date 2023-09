Sponsorenlauf an der Grace Hopper Schule in Teltow

Am 29. September veranstaltete die neu gebaute Grace-Hopper-Schule in Teltow einen großen Sponsorenlauf. Anschließend öffneten sich die Türen des Schulkomplexes für die Gäste. Das nach dem Vorbild skandinavischer Schulen errichtete, voll digital ausgestattete Gebäude ist ein architektonisches Schmuckstück für die Region.

Bei bestem Laufwetter drehten die Schüler der Grace-Hopper-Schule in Teltow am Freitag ihre Runden auf der neuen Laufbahn. Dabei waren ihrer Begeisterung und Kreativität keine Grenzen gesetzt. Während die einen in Anzug und Krawatte liefen, präsentierten andere bereits ihre Halloween-Kostüme auf der Laufbahn. Der Sponsorenlauf richtete sich an den Förderverein der Schule, der das erlaufene Geld in verschiedene Projekte für die Schülerinnen und Schüler investieren möchte. Sponsoren waren vor allem Eltern, aber auch Unternehmen aus der Region, die die Gelegenheit nutzten, um Auszubildende zu werben. Bei verschiedenen Sportangeboten auf dem gesamten Gelände konnten Gäste ihre Fitness testen. Anschließend fand das eigentliche Schulfest statt. Bei Führungen durch das Schulgebäude konnte das moderne Gebäude bestaunt werden. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch Auftritte der Musikklassen und der Schul- und Lehrerband.

Die Grace Hopper Gesamtschule ist die am stärksten nachgefragte Schule in Teltow.

Die Grace-Hopper-Gesamtschule ist der jüngste Schulkomplex in Teltow. Knapp 870 Schülerwerden im neuen Gebäude an der Mahlower Straße auf über 12.000 Quadratmetern Nutzfläche unterrichtet werden. Derzeit gibt es 550 Schüler und 55 Lehrer. Das sternförmige Gebäude, für das der Kreistag 42 Millionen Euro bereitgestellt hat, besteht aus fünf Flügeln, die wie die Blütenblätter einer Blume angeordnet sind. Jeweils zwei Klassenräume teilen sich einen Gruppenraum, selbst auf den Fluren kann gearbeitet werden, entweder in einer Kuschelecke mit Sitzkissen oder an mobilen Tischen, die sich nach Bedarf zusammenschieben lassen. Das Gebäude folgt so dem Vorbild skandinavischer Schulen in denen durch den Einsatz von viel Holz, überraschenden Glasfronten und natürlichem Tageslicht, hübsche räumliche Sensationen fernab vom Bild des üblichen Schulzimmers entstehen.

Breite Flure bieten viel Platz für gemeinsames Lernen.

Auch technisch ist die Grace Hopper Gesamtschule eine Sensazion. Es gibt eine iPad-Vollausstattung. Alle Schüler haben ein Leih-Tablet, auf dem auch ein Großteil der Schulbücher zusätzlich in digitaler Form zur Verfügung steht. Darüber hinaus verfügt die Schule über einen „Makerspace“, in dem alles von Elektrotechnik über Bildbearbeitung und Videoschnitt bis hin zum 3D-Druck angeboten wird. Dank der innovativen digitalen Infrastruktur und des fächerübergreifenden Medienbildungskonzepts prägen die informationstechnologische Ausrichtung und der Fokus auf die individuelle Begabungsentfaltung das Lernen in allen Kursen maßgeblich.

Fotos: Redaktion