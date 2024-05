Gastfamilien für Austauschschüler in Teltow und Umgebung gesucht

Die gemeinnützige Austauschorganisation Experiment sucht für Schüler und Schülerinnen aus der ganzen Welt ab August Gastfamilien in Teltow und Umgebung. Sie reisen zum Beispiel aus den USA, Italien, Estland, Australien oder Thailand an. Die Teilnehmenden kommen für bis zu zehn Monate für einen Schüleraustausch nach Deutschland und freuen sich, die deutsche Kultur hautnah kennenzulernen. Seit über 90 Jahren setzt sich der Verein dafür ein, Verbindungen zwischen Menschen verschiedener Kulturen herzustellen und trägt so dazu bei, dass Vorurteile abgebaut werden und gegenseitiges Verständnis gefördert wird.

Auch neun Schüler und Schülerinnen aus Mexiko sind schon sehr auf ihre Zeit in Deutschland gespannt. Für sie ist es besonders wichtig, frühzeitig zu wissen, zu welcher Familie ihre Reise gehen wird. Denn für ihre Visa müssen sie mehrere Wochen vor der Ausreise einen genauen Wohnsitz angeben. Unter ihnen ist die 16-jährige Regina. Die junge Mexikanerin hat vielseitige Hobbys: Sie spielt gerne Tennis, tanzt, hört Musik oder schaut Filme und Serien. Sie interessiert sich außerdem für die Formel 1 und das Bergsteigen. Nach ihrem Abschluss möchte Regina gerne Medizin studieren und Ärztin werden. Die junge Schülerin wird als sehr hilfsbereit und fürsorglich beschrieben. Sie freut sich schon auf ihren Schüleraustausch und hofft, dass sie fließend Deutsch sprechen lernt.

Weltoffene Familien in Teltow und Umgebung können sich bei Experiment melden und einen oder eine der internationalen Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren bei sich aufnehmen. Dabei gilt: Fast alle können Gastfamilie werden. Egal ob Alleinerziehende, Patchwork- oder Regenbogen-Familien, ob Paare mit oder ohne Kinder, ob Großstadt oder Dorf – wichtig sind vor allem Spaß am kulturellen Austausch und die Bereitschaft, einem Gast auf Zeit die Türen zu öffnen. Um Kosten der Gastfamilien, die mit der Aufnahme eines Gastkindes einhergehen, gering zu halten, unterstützt der Verein Familien mit einem monatlichen Haushaltskostenzuschuss. Während des gesamten Aufenthalts werden die Familien von Experiment und einer ehrenamtlichen Ansprechperson aus der Region begleitet.

Das Ziel von Deutschlands ältester gemeinnütziger Austauschorganisation, Experiment, ist seit über 90 Jahren der Austausch zwischen Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersgruppen. Experiment ist das deutsche Mitglied der „Federation of The Experiment in International Living“ (FEIL). Jährlich reisen über 2.000 Teilnehmende mit Experiment ins Ausland und nach Deutschland. Kooperationspartner sind u.a. das Auswärtige Amt, die US-Botschaft, der DAAD, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der Deutsche Bundestag.

Fotos: Experiment e.V.