Hedwig ist im Ziegeleipark Mildenberg angekommen

Hedwig, das ist der neue Spielkahn auf der Abenteuerspielwiese des Ziegeleiparks Mildenberg, dem Industriemuseum mitten in der Natur. In nur einer Stunde erreicht man von Berlin aus das Technikmuseum zum Anfassen, Staunen und eben auch zum Erholen und Genießen. Ob man Ziegel selber herstellen möchte, den Ziegeleibahn-Führerschein auf einer echten Lok machen will oder die interaktiven Ausstellungen besucht. Hier ist man richtig. Im Laufe des Sommers entsteht der Wasserspielplatz mit vielen tollen Spielelementen. Der Kaffenkahn Hedwig und der Wasserlauf sind schon fertig. Weitere Überraschungen entstehen gerade. Neues entdecken und erleben im Ziegeleipark geht immer. Versprochen!

Text: Katja Zakrzewski, Foto: Tom Schweers