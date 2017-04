Stahnsdorf: Kriminalpräventivrat gegründet

Stahnsdorf hat seit dem 30. März einen Kommunalen Kriminalpräventivrat (KPR). Das neu gegründete Gremium führt Personen und Institutionen zusammen, die aus verschiedenen Blickwinkeln und mit unterschiedlichen individuellen Einflussmöglichkeiten ihren Beitrag zur Kriminalprävention in der Gemeinde leisten können.

Die erste KPR-Veranstaltung, zu der die Bürger der Gemeinde geladen werden, soll am 29. Juni voraussichtlich im Gemeindezentrum stattfinden. Sie soll helfen, Präventionsmaßnahmen zu entwickeln, zu unterstützen und durchzuführen sowie die Öffentlichkeit zu unterrichten und eine enge Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort zu begründen.

Der KPR wurde am 30. März im Anschluss an eine Konferenz über die lokale und regionale Sicherheitslage und die mögliche Stärkung des Sicherheitsgefühls gegründet. An der durch Polizeioberrat Ingolf Niesler und Bürgermeister Bernd Albers moderierten Konferenz hatten neben Vertretern der Ordnungsverwaltung auch Polizisten aus dem Revier sowie Gemeindevertreter und Sicherheitspartner teilgenommen. Mitglieder des Kommunalen Kriminalpräventivrats (KPR) sind neben Bürgermeister Bernd Albers, der die Funktion des Schirmherrs einnimmt, auch die Verwaltung Stahnsdorf sowie die Polizei, Sicherheitspartner und Mitglieder der Ortsvereine aller Parteien.

Der KPR vereint die drei „Säulen“ der Bürger, Verwaltung und Polizei unter einem Dach und soll künftig regelmäßig tagen, um Maßnahmen zu entwickeln und koordinieren, wie etwa durch Unterstützung staatlicher, kommunaler und privater Maßnahmen kriminalitätsbegünstigende Faktoren beseitigt werden können. Auch die Frage, wie eine noch höhere Lebensqualität der Bürger durch eine Stärkung des Sicherheitsgefühls erreicht werden kann, spielt im Rat eine Rolle.

„Als Bürgermeister habe ich die Möglichkeit, Entscheidungen kriminalpräventiver Gremien ressortübergreifend in die Fachbereiche heranzutragen und durchzusetzen. Mit meiner Schirmherrschaft möchte ich den hohen Stellenwert der Kriminalprävention in der Gemeinde dokumentieren und weitere Menschen zur Beteiligung an der Zusammenarbeit mit dem Kriminalpräventivrat motivieren“, sagt Bürgermeister Bernd Albers.



