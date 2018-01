Neue Kammerspiele: Kinoprogramm vom 25. bis 31. Januar

Das Kinoprogramm der Neuen Kammerspiele Kleinmachnow vom 25. bis zum 31. Januar: In "The Greatest Showman" spielt Hugh Jackman den Zirkuspionier P. T. Barnum und am 27. Januar gibt es mit "Leichen pflastern seinen Weg" den ersten Lieblingsfilm mit Schwipps in diesem Jahr.

Paddington 2

Mittwoch, 31. Januar um 16:00 Uhr

Coco – Lebendiger als das Leben!

Samstag, 27. Januar um 15:00 Uhr

Lieber leben

Samstag, 27. Januar um 17:00 Uhr

Meine schöne innere Sonne

Donnerstag, 25. Januar um 18:00 Uhr

Burg Schreckenstein 2 – Küssen (nicht) verboten

Donnerstag, 25. Januar um 16:00 Uhr

Freitag, 26. Januar um 16:00 Uhr

Die Anfängerin

Donnerstag, 25. Januar um 20:00 Uhr

Freitag, 26. Januar um 20:15 Uhr

Samstag, 27. Januar um 19:15 Uhr

Sonntag, 28. Januar um 18:00 Uhr

The Greatest Showman

Freitag, 26. Januar um 18:00 Uhr

Sonntag, 28. Januar um 20:15 Uhr

Dienstag, 31. Januar um 19:30 Uhr

Spätlese: The Best Exotic Marigold Hotel

Dienstag, 31. Januar um 17:00 Uhr

Der besondere Kinderfilm: Ronja Räubertochter

Sonntag, 28. Januar um 15:30 Uhr

Lieblingsfilm mit Schwipps: Leichen pflastern seinen Weg

Samstag, 27. Januar um 21:00 Uhr