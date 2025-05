Neuer Geschäftsführer für den operativen Betrieb am BER ernannt

Der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft FBB hat in seiner Sitzung am 7. Mai István Szabó als neuen Geschäftsführer für den operativen Betrieb (Chief Operating Officer/COO) am Flughafen BER bestellt. Er wird ab Herbst 2025 die Verantwortungsbereiche im bisherigen Geschäftsführungs-Ressort seines Vorgängers Thomas Hoff Andersson übernehmen.

Als geschäftsführender COO und Chief Passenger Services Officer des Flughafens Budapest Liszt Ferenc besitzt István Szabó umfangreiche Erfahrung im Flughafenbetrieb und in einer Reihe operativer Innovationsprojekte. Unter seiner Mitwirkung ist der Flughafen Budapest in den Jahren 2022 und 2024 im ACI Airport Service Quality Ranking zwei Mal zum besten Flughafen Europas in der Kategorie „15 bis 25 Millionen Passagiere pro Jahr“ benannt worden. Bei der Rating-Agentur Skytrax rangiert er mittlerweile als Vier-Sterne-Flughafen.

István Szabó begann seine Laufbahn 2005 als Geschäftsführer des Sicherheitsdienstleisters I-SEC Hungary und spricht fließend Deutsch und Englisch. Von 2016 bis 2020 war er als Chief Security Officer für die Flughafensicherheit des Flughafens Budapest verantwortlich. Insbesondere in den Jahren seit 2020 war er als Chief Passenger Services Officer und geschäftsführender COO maßgeblich mitverantwortlich für Qualitätsinitiativen am Flughafen wie den Remote City Check-in und die Einrichtung von Care Zones für Passagiere. Der Ungar hat Jura und Staatswissenschaften in Budapest studiert, ist ausgebildeter European Aviation Security Manager, absolvierte das Security Management Systems Program von IATA und ist ein Certified Cyber Security Experte.

„Der Flughafen BER hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung genommen. Nun gilt es, den eingeschlagenen Innovationskurs am Flughafen BER konsequent weiter voranzutreiben. Wir freuen uns, dass wir mit István Szabó einen qualifizierten Flughafen-Manager gewonnen haben, der für diese Aufgabe weitreichende Erfahrung und Expertise mit sich bringt. Gemeinsam mit ihm werden wir die weitere Optimierung und Digitalisierung sowohl des Reiseerlebnisses für unsere Passagiere als auch der Flughafenprozesse am BER fortsetzen,“ kommentiert Jörg Simon, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH die Benennung.

„Gemeinsam mit István Szabó werden wir den BER weiter als leistungsfähigen, hocheffizienten Flughafen entwickeln, der allen Fluggesellschaften ein optimales operatives Umfeld für ihr Wachstum bietet und gleichzeitig unseren Reisegästen stets eine sichere und entspannte Reise in alle Welt ermöglicht,“ ergänzt Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung.

István Szabó dazu: „Ich bedanke mich für das Vertrauen des Aufsichtsrats der FBB. Der Flughafen Berlin Brandenburg hat in den Jahren seit seiner Eröffnung große Fortschritte in der Optimierung der operativen Prozesse gemacht. Das belegen die vier Sterne von Skytrax. Diesen Weg werde ich gemeinsam mit dem Team der FBB konsequent weiterverfolgen. Unsere erklärten Ziele sind Effizienz und Exzellenz in den Prozessen und Services sowohl für Airlines als auch für die Passagiere am BER.“

Foto: Flughafen Berlin Brandenburg GmbH