Dreifachwahlen mit Neuerungen in Kleinmachnow

Zu drei Wahlen sind am Sonntag die Wählerinnen und Wähler in Kleinmachnow aufgerufen. Neben der Europawahl sind auch Kreistag und Gemeindevertretung neu zu besetzen. 15 Wahllokale haben von 08:00 bis 18:00 Uhr ihre Türen geöffnet. In fünf Briefwahllokalen wird außerdem die Briefwahl ausgezählt, die sich weiterhin großer Beliebtheit erfreut. Am Morgen des 3. Juni haben bereits 4.860 Wählerinnen und Wähler ihr Votum auf diesem Weg abgegeben. 2019 gab es 6.186 Briefwähler.

Die Auszählung der Stimmzettel ab 18:00 Uhr in allen Wahllokalen ist öffentlich.

Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am Wahltag bereits um 14:00 Uhr im Rathaus Kleinmachnow (Sitzungsräume, Raum 3.42 in der dritten Etage und Vorraum Bürgersaal im Erdgeschoss) zusammen. Dann werden zunächst die Wahlbriefe geöffnet. Die Öffnung der Wahlumschläge sowie die Auszählung der Briefwähler-Stimmen erfolgen selbstverständlich ebenfalls erst ab 18:00 Uhr.

Wahlergebnisse für Gemeindevertretung erst am Montag

Zunächst werden Ergebnisse zur Europawahl vorliegen, die als europaweite Wahl zuerst ausgezählt werden muss. Anschließend wird das Ergebnis der Wahl des Kreistages Potsdam-Mittelmark ermittelt. Die Auszählung zur Wahl zur Gemeindevertretung Kleinmachnow steht in der Reihenfolge stets als letztes an. In den vorherigen Wahlen konnten Ergebnisse daher oft erst in den frühen Morgenstunden vermeldet werden. Die Wahlbehörde genehmigte daher, dass die Ermittlung des Kleinmachnower Ergebnisses diesmal ganz offiziell erst am Tag nach der Wahl erfolgt.

Am Montag, 10. Juni ab 09:00 Uhr treten im Rathaus Kleinmachnow also erneut zehn Wahlvorstände zusammen, um die jeweils drei Kreuze auf den Kleinmachnower Stimmzetteln zu zählen. Auch diese Zählung ist öffentlich.

Da ein Großteil der Verwaltungsmitarbeiter in die Auszählung eingebunden ist, kann ein normaler Rathausbetrieb an diesem Tag nicht stattfinden. Die Mitarbeiter stehen also nicht für Beratungen und Fragen zur Verfügung, Bürgerbüro und Bibliothek bleiben geschlossen!

Wie die 16.348 wahlberechtigten Kleinmachnower sich entschieden haben, kann am Montag online mitverfolgt werden. Die Ergebnisse aller Wahllokale werden jeweils nach Abschluss der Auszählung veröffentlicht.

