Bürgerdialog zum Schlachtensee

Die Arbeitsgemeinschaft Grunewaldseenkette (AG) der Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf lädt alle Interessierten herzlich zu einer Bürger-Dialog-Veranstaltung am 12. September von 19:30 bis 21:00 Uhr in die Evangelische Kirchengemeinde Schlachtensee in der Matterhornstraße 37-39 ein. Aufgrund des Bezirksverordnetenbeschlusses „Entwicklung und Pflege des Grunewald-Seengebietes zwischen Schlachtensee und Grunewaldsee“ hat eine Arbeitsgruppe bestehend aus je einem Mitglied der in der Bezirksverordnetenversammlung von Steglitz-Zehlendorf vertretenen Fraktionen ihre Arbeit aufgenommen.

In einzelnen Sitzungen wurden Experten und Akteure zu unterschiedlichen Themen befragt, um einen Überblick über die Bedarfe des stark frequentierten Gebietes zu erhalten.

Um das Gesamtbild zu vervollständigen, benötigt die Arbeitsgruppe die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger. Im gemeinsamen Gespräch in kleinen Gruppen zu unterschiedlichen Themen, können die Teilnehmenden ihre Beobachtungen, Anregungen und Lösungsansätze einbringen.

Foto: Schlachtensee

Text: LPD Berlin/ Foto: TSB