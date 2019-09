Brennende Mülltonnen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde die Polizei zu zwei Mülltonnenbränden nach Stahnsdorf gerufen. Zunächst wurde um kurz nach Mitternacht in der Wilhelm-Külz-Straße der Brand eines Abfallbehälters gemeldet.

Zeugen hatten den Brand bemerkt, der durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Ihr gelang es, das Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Wohngebäude zu verhindern. Durch den Brand wurden aber angrenzende Zäune und Bäume beschädigt, sodass ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro entstand.

Gegen 02:53 Uhr in der gleichen Nacht wurde der Polizei ein Brand von Mülltonnen an einem Supermarkt in der Annastraße gemeldet. Auch hier konnte die Feuerwehr den Brand zügig löschen und ein Übergreifen auf ein angrenzendes Gebäude verhindern. Durch Feuer und Ruß wurde aber die Fassade des Supermarktes beschädigt, sodass ein Schaden von etwa 3.000 Euro entstand.

In beiden Fällen sicherte die Polizei vor Ort Spuren und ermittelt wegen des Verdachtes der Brandstiftung. Im Zuge der Ermittlungen wird auch geprüft, ob möglicherweise ein Zusammenhang zwischen beiden Bränden bestehen könnte.

Teltower Stadtblatt online