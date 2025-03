Gedenkstein für Dr. Gerhard Casperson

Mit einem Gedenkstein erinnerte der Landschaftsschutzverein Buschgraben-Bäketal e. V. am 19. März an seinen 2023 verstorbenen langjährigen Vorsitzenden Dr. Gerhard Casperson. Der Findling fand seinen Platz direkt neben der Stieleiche, die dem engagierten Kleinmachnower Naturschützer zu seinem 70. Geburtstag vor dem Tor der Hakeburg gepflanzt wurde.

Die Erinnerung an verdienstvolle Mitstreiter im Naturschutz hilft, das heimische Naturerbe zu erhalten und zu pflegen. Vor 25 Jahren wurde anlässlich des 70. Geburtstages von Dr. Gerhard Casperson durch den Buschgrabenverein eine Stieleiche am Eingang zur Neuen Hakeburg gepflanzt. Nun sind 25 Jahre vergangen, Informationen zu diesem Ereignis sind nur noch in Archiven zu finden und so hat der Verein die Idee umgesetzt, anlässlich des 95. Geburtstages von Dr. Gerhard Casperson einen Findling mit der Inschrift „Casperson Eiche“ zu versehen, um einen erkennbaren Ort der Erinnerung zu schaffen.

Neben dem Namen hat der Steinmetz Stephan Feder einen QR-Code angebracht, über den die Besucher Detailinformationen über den Buschgrabenverein und seinen langjährigen Vorsitzenden Dr. Gerhard Casperson abrufen können. Wir hoffen damit den modernen Ansprüchen der Pflege von Erinnerungskultur zu entsprechen.

Der Buschgrabenverein hat sich gefreut, dass viele Interessierte zur Einweihung begrüßt werden konnten. Nach einer kurzen Ansprache durch den Vorsitzenden verlas Roland Solecki ein Gedicht über den „Baum“, das vor 25 Jahren auf einer Tafel angebracht die Neupflanzung markierte. Von Seiten der Familie Casperson waren die Witwe Ingrid Casperson, Familie Gülzow und ein Patenkind von Gerhard anwesend.

Text und Fotos: Dr. Axel C. W. Mueller