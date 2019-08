Kirchengemeinde wird 50 Jahre alt

Mit einem Festgottesdienst feiert die Evangelische Johann-Sebastian-Bach-Kirchengemeinde in Lichterfelde am kommenden Sonntag, den 18. August, um 12 Uhr, ihr 50-jähriges Bestehen. Die Predigt hält Bischof Dr. Markus Dröge. Wegen des zu erwartenden Andrangs wird der Gottesdienst live in den Saal des Gemeindehauses übertragen.

Vor 50 Jahren – im April 1969 – fanden junge und engagierte Gemeindemitglieder des Lichterfelder Pfarrbezirks Johannes-Süd gemeinsam mit dem zuständigen Pfarrer Dietrich Kleiner: Wir sollten eine eigenständige Gemeinde sein! Und sie haben dieses Vorhaben umgesetzt. Ganz bewusst einigten sich die musikbegeisterten Akteurinnen und Akteure auf den großen Namensgeber für ihre kleine Kirchengemeinde: Johann-Sebastian-Bach sollte es sein – wissend, dass es vermutlich nie zu Aufführungen seiner großen Werke und Oratorien kommen würde.

Zunächst fanden die Gottesdienste nämlich im Wohnzimmer des Pfarrhauses in der Carstennstraße statt. Bald gab es ein Gemeindehaus in der Seehofstraße, später wurde das inzwischen erworbene Grundstück am Thuner Platz zum Mittelpunkt der Gemeinde. Ein hölzernes Gemeindehaus war Kirchraum und Treffpunkt für alle Generationen in ihren jeweiligen Gruppen.

1981 dann verwirklichte sich der Traum von einer eigenen Kirche. Gegen den Trend und auch gegen das Votum der Landeskirche wurde gebaut und dann eingeweiht. Klar, dass es nun auch noch ein Gemeindehaus brauchte – ca. 20 Jahre später wurde schließlich dieses seiner Bestimmung übergeben. Den krönenden Abschluss aller Bautätigkeit bildete 2012 die Einweihung der Kindertagesstätte in einem eigenen Gebäude.

Seit dem Geburtstag Johann Sebastian Bachs, dem 31. März, feiert die Gemeinde bereits ihr Jubiläum mit Konzerten, mit einer Zeitzeugenbefragung durch Konfirmanden, mit einem Vortrag zu Johann-Sebastian-Bach. Und auch in der Kita gingen die Kleinsten in einem Kunstprojekt auf die Suche nach dem berühmten Namensgeber. Übrigens hat ein junger Kirchenmusiker es vor einigen Jahren tatsächlich geschafft, Bachs Johannespassion mit einer Kleinstbesetzung von je zwei Personen pro Stimme aufzuführen. Die Podeste mussten sich die Aufführenden mit den Besucherinnen und Besuchern teilen, so groß war der Andrang.

Ev. Johann-Sebastian-Bach-Kirchengemeinde

Luzerner Straße 10–12, 12205 Berlin

Telefon 030 817 40 47, info@bach-kirchengemeinde.de

www.bach-kirchengemeinde.de

Pfarrerin Brigitte Schöne, Telefon 030 84 85 00 80, pfarrerin@bach-kirchengemeinde.de

Text: Ev. Johann-Sebastian-Bach-Kirchengemeinde / Fotos (2): Klaus Böse