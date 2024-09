„Israel heute“ – ein Gesprächsabend mit der Journalistin Dr. Nicola Albrecht 

Am 5. September um 19:00 Uhr wird die Journalistin Dr. Nicola Albrecht als Gast im Gemeindehaus der Evangelischen Kirche Kleinmachnow erwartet. In ihrem Vortrag widmet sich Dr. Nicola Albrecht, die zwischen 2014 und 2020 für das ZDF aus Israel berichtet hat, dem Alltag in diesem Land, das seit 1949 Heimat für Juden aus aller Welt geworden ist.



Im Rahmen der Lesung aus ihrem neuen Buch „Mein Israel und ich – auf der Road 90“ gewährt Dr. Albrecht den Gästen Einblicke in ihre Erlebnisse im Land der Bibel sowie in die Erfahrungen, die sie und ihre Familie im Zusammenleben mit den Menschen im Land gemacht haben. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.

Foto: Polyglott