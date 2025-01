Dem Augenblick Dauer geben – Harald Kretzschmar Ausstellung

Am 12. Januar fand im Landarbeiterhaus am Zehlendorfer Damm 200 die Vernissage zur Ausstellung des Karikaturisten, Grafikers und Feuilletonisten Harald Kretzschmar (1931 – 2024) statt. Veranstalter ist der Kunstverein Brücke Kleinmachnow e.V. Die Ausstellung ist bis zum 16. Februar jeweils samstags und sonntags von 14.00 bis 18.00 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Zeitgleich mit der Eröffnung der Ausstellung „HARALD KRETZSCHMAR 1931-2024 Porträtkarikaturen und Zeichnungen“ im Landarbeiterhaus in Kleinmachnow fand der Neujahrsempfang des Kunstvereins Die Brücke Kleinmachnow e.V. statt. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von „Luna Jazz“ aus Kleinmachnow. Die Laudatio zur Vernissage hielt Rainer Ehrt, Maler und Grafiker, Vorsitzender des Kunstvereins Die Brücke Kleinmachnow e.V…: „Harald Kretschmar war als Porträtist, Autor, Feuilletonist, Bibliophiler, Karikaturist eine Institution. 1931 zwar in Berlin zur Welt gekommen, aufgewachsen als Spross einer alten sächsischen Bürgerfamilie dann in Dresden, Absolvent der ehrwürdigen Kreuzschule und danach der nicht minder ehrwürdigen Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst verschlug es ihn ins Preußische: Sozusagen Ur- Kleinmachnower seit 1956, ein Augenmensch, welcher auch im Urlaub und auf Reisen selbstverständlich diese beiden korrespondierenden Organe: Das beobachtende Auge und die zeichnende Hand nicht abstellen konnte noch wollte. Ganz im Sinne von Adolph Menzel: „Alles ZEICHNEN ist nützlich, und ALLES zeichnen auch!“ verlieh er dem Augenblick Dauer, indem er ihn neu sah und in seiner unverwechselbaren grafischen Sprache fest hielt. Nun ist gerade in unserem Teil Europas, wo die abtauenden Gletscher der Eiszeit Möränen, Urstromtäler und reizvolle Pfützen in Gestalt einer Seenlandschaft hinterlassen haben, der Traum vom Süden, von den älteren, klassischeren, üppigeren, sinnlicheren, sonnendurchfluteteren Kulturen, ein strakes künstlerisches Stimulans. Medi terra, die Traumlandschaften rund um das Mitelmeer sind zugleich uralte Handelswege und Hochkulturen, betonierte Touristenparadiese der wohlständigen und verzweifelte Fluchtrouten der Ärmsten, postkartenbunte Bilderbuchstrände und Boden-Spekulationswüsten, übermannshoch abgeschottete Privatoasen und pittoreske Ansiedlungen freundlicher, lebenslustiger Leute, die gemeinhin alles ein wenig lockerer nehmen als wir… All dies spazierte dem entspannten, gespannten Zeichner wie in einer endlosen Freilufttheateraufführung vor das Skizzenbuch, und er füllte es immer wieder mit der ihm eigenen Hartnäckigkeit un Intensität.“

Kleinmachnow, Landarbeiterhaus Ausstellungseröffnung Harald Kretzschmar 1931 2024 – Porträtkarikaturen und Zeichnungen" Foto. Manfred Zeimer

Die Kuratoren Rainer Ehrt und Julia Ehrt Foto: Manfred Thomas

Tochter Julia Ehrt (rechts) Foto. Manfred Zeimer

Hat im Monat Mai 2025 eine Ausstellung im Landarbeiterhaus der Potsdamer Künstler Stephan Velten. Foto: Manfred Thomas

Jan Tilmann Kretzschmar, Julia Ehrt , Rainer Ehrt (v.l.) Foto: Manfred Thomas