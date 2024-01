Kita in Blumensiedlung soll „Löwenzahn“ heißen

Die neue Kita in Stahnsdorf im Dahlienweg soll „Löwenzahn“ heißen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage in der Gemeinde Stahnsdorf, die vom 27. November bis zum 13. Dezember 2023 online sowie in den Kitas Lindenhof und Zille durchgeführt wurde. Insgesamt wurden in den drei Wochen online und in den beiden Kitas 837 Stimmen abgegeben, davon waren 23 (2,75 Prozent der Gesamtstimmen) ungültig.

Der Siegervorschlag erhielt 162 Stimmen (19,35 Prozent). Mit 128 Stimmen (15,29 Prozent) belegte „Traumland“ den zweiten Platz. Den dritten Platz belegte „Villa Kunterbunt“ mit 90 Stimmen (10,75 Prozent). Die Wahlbeteiligung unter den 13.925 Wahlberechtigten lag bei sechs Prozent, was für eine Online-Befragung leicht überdurchschnittlich ist. Im Rahmen einer Ideensammlung beim Tag der offenen Tür in der Kita am Dahlienweg am 23. September 2023 standen 17 Namensvorschläge zur Abstimmung.

837 Stimmen wurden während der dreiwöchigen Abstimmung abgegeben / Bürgermeister Albers: „Es war auch ein guter Test für die nächste Online-Abstimmung“



Die Abstimmung wurde online für alle Personen ab 13 Jahren durchgeführt. Zusätzlich beteiligten sich die Kinder der Kita Lindenhof und der Kita Zille mit klassischen Papierstimmzetteln an der Abstimmung. Um ein repräsentatives und den Wahlgrundsätzen entsprechendes Meinungsbild zu erhalten, nutzte die Gemeinde in bewährter Weise das rechtssichere* System „Polyas“. „Ich freue mich, dass wir nach Corona das Motto der direkten Demokratie wieder mit Leben füllen. Insofern haben wir nicht nur endlich einen Namen für unsere Kindertagesstätte gefunden, sondern auch einen guten Testlauf für die nächste Abstimmung absolviert“, so Bürgermeister Bernd Albers