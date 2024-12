Teltow – Autofahrer flüchtet vor der Polizei, baut einen Unfall und lässt eine Verletzte zurück

Polizeibeamte wollten am 25. Dezember in der Osdorfer Straße in Teltow den Fahrer eines Pkw Mercedes anhalten und kontrollieren. Der Fahrer beschleunigt stark, offenbar in der Absicht, sich der Kontrolle zu entziehen. Seine riskante Fahrweise führte jedoch dazu, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in der Folge gegen einen Baum prallte. Ohne sich um seine verletzte Beifahrerin zu kümmern, flüchtete er zu Fuß von der Unfallstelle. Aufgrund von Hinweisen konnte er jedoch an seiner Wohnanschrift in Berlin ermittelt werden. Der 17-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er muss sich nun wegen verschiedener Delikte verantworten. Die verletzte Mitfahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Foto: Pixabay.com