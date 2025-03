BER – Neue Langstrecke nach Kanada und mehr Flüge ans Mittelmeer und in die Golfregion 

Am 30. März beginnt die Sommerzeit – und mit ihr tritt der Sommerflugplan 2025 in Kraft. Reisende können sich auf eine Reihe von weiteren Zielen vom Flughafen Berlin Brandenburg freuen. Mehr als 70 Airlines fliegen im Sommer zu 150 Destinationen in 50 Ländern.

Griechenland, Spanien, Frankreich und die Türkei gehören zu den Top-Sommerreisezielen. Das beliebteste Urlaubsziel der Hauptstadtregion bleibt Mallorca. Ab Juni kommt eine neue Langstrecke nach Toronto in Kanada dazu. Zudem bauen mehrere Airlines ihr Flugangebot in die Golfregion aus, insbesondere nach Doha und Dubai. “Wir freuen uns, dass im Sommer eine Reihe neuer Verbindungen das Flugangebot vom BER aus erweitern werden. Mit Toronto ist eine interessante Langstreckenverbindung nach Nordamerika zurück. Durch mehr Verbindungen in die Golfregion verbessern sich auch die Umsteigemöglichkeiten für unsere Passagiere erheblich. Aber auch bei den Urlaubszielen am Mittelmeer können Reisende ab Sonntag aus einem noch breiteren Angebot wählen,” kommentiert Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH.

Langstrecken ab BER

Nordamerika: Ab dem 20. Juni fliegt Air Transat zweimal wöchentlich (montags und freitags) nach Toronto in Kanada. Über den Toronto Pearson Airport (YYZ) bietet die Airline im Codeshare mit Porter Airlines Anschlussflüge zu weiteren kanadischen Zielen wie Montreal, Vancouver und Calgary sowie in die USA. New York in den USA wird diesen Sommer insgesamt 18-mal pro Woche vom BER aus angeflogen. Neben den ganzjährigen täglichen Flügen von United Airlines nehmen Delta Air Lines und Norse Atlantic Airways ihre Verbindungen wieder auf. Delta Air Lines startet ab dem 16. April täglich zum Flughafen JFK in New York, Norse Atlantic Airways folgt am 23. Mai mit vier wöchentlichen Flügen (montags, mittwochs, freitags und sonntags). Miami wird noch bis Ende April von Norse Atlantic Airways angeflogen. Florida an der südlichen US-Ostküste bleibt damit auch in den Osterferien mit drei wöchentlichen Flügen ab BER nonstop erreichbar.

Richtung Asien und Golfstaaten: Qatar Airways erhöht ab dem 10. Juli die Frequenz nach Doha um drei zusätzliche Flüge pro Woche und bedient die Strecke damit 21-mal wöchentlich bzw. dreimal täglich. Condor setzt seine tägliche Verbindung nach Dubai im Sommer 2025 fort. Über Doha und Dubai bestehen optimale Anschlüsse in die Golfregion, nach Asien, Afrika und Australien. flynas fliegt noch bis zum 25. Juni dreimal wöchentlich (montags, mittwochs und sonntags) nach Dschidda in Saudi-Arabien. Hainan Airlines bietet fünfmal pro Woche (montags, mittwochs, donnerstags, freitags und sonntags) eine Direktverbindung nach Peking. Von dort aus bietet die Airline Reisenden zahlreiche Anschlussverbindungen zu weiteren Zielen innerhalb Chinas.

Übersicht Sommerflugplan

Condor baut im Sommerflugplan seine Präsenz am BER deutlich aus. Bereits seit dem 02. März fliegt die Airline zweimal täglich nach Frankfurt. Zusätzlich stehen mit Kos, Rhodos und Kreta drei beliebte griechische Inseln im Flugplan. Nach Kos geht es ab dem 12. April zweimal pro Woche (samstags und mittwochs). Die Verbindung nach Rhodos startet am 13. April dreimal wöchentlich (sonntags, dienstags und donnerstags), und Heraklion auf Kreta folgt ab dem 02. Mai ebenfalls zweimal pro Woche (montags und freitags). Zusammen mit der Verbindung nach Dubai fliegt Condor insgesamt 28-mal pro Woche ab BER. Condor wird seine Kapazität ab BER damit gegenüber dem Winterflugplan verdoppeln.

Eurowings nimmt im Sommerflugplan Direktverbindungen nach Bilbao (Spanien), Korfu (Griechenland), Jerez de la Frontera (Spanien) und Newcastle (England) auf. Alle Ziele stehen zweimal wöchentlich im Flugplan ab BER. Bilbao wird ab dem 11. April montags und freitags angeflogen, Korfu ab dem 26. April dienstags und samstags. Jerez de la Frontera folgt ab dem 29. April mit Flügen an denselben Wochentagen und Newcastle ab dem 01. Mai mit Verbindungen am Donnerstag und Sonntag. Darüber hinaus verstärkt die Airline ihre Frequenzen zu bestehenden Destinationen. Malaga in Spanien, die griechischen Inseln Kreta (Heraklion), Kos und Rhodos, Graz in Österreich, Helsinki in Finnland, Nizza in Frankreich, Split in Kroatien, Jerewan in Armenien und Erbil im Irak werden künftig häufiger angeflogen. Palma de Mallorca bietet Eurowings bis zu 21-mal pro Woche vom BER aus an. Insgesamt fliegt Eurowings vom BER zu 42 Reisezielen in 22 Ländern.

easyJet führt die Verbindung nach Liverpool im Sommerflugplan fort und fliegt zweimal wöchentlich (montags und freitags) in die Heimatstadt der Beatles. Das Flugangebot auf die griechischen Inseln Kreta, Korfu und Rhodos wird wieder aufgenommen und ausgebaut. Nach Kreta (Chania und Heraklion) geht es ab dem 30. März täglich, eine Verbindung nach Korfu startet am gleichen Tag mit zwei wöchentlichen Flügen (donnerstags und sonntags) und wird in der Sommer-Hochsaison bis zu sechsmal pro Woche (außer freitags) angesteuert. Rhodos wird ab dem 02. April dreimal pro Woche (mittwochs, freitags und samstags) angeflogen, im Juli und August kommt ein zusätzlicher Flug am Dienstag hinzu. Mit zwei wöchentlichen Flügen werden Kairo (mittwochs und samstags) und Lyon (montags und freitags) auch im Sommerflugplan bedient. Agadir wird bis Ende Mai weiterhin zweimal pro Woche (mittwochs und sonntags) angeflogen.

Aegean Airlines baut ihre Verbindung nach Athen um zwei wöchentliche Flüge aus. Die Hauptstadt Griechenlands wird ab dem 09. April zweimal täglich angeflogen.

Croatia Airlines fliegt in diesem Jahr bereits mit Inkrafttreten des Sommerflugplans nach Zagreb und nach Split. Dreimal pro Woche (dienstags, freitags, sonntags) steht die kroatische Hauptstadt im Flugplan. Die Verbindung nach Split wird ab dem 04. Juni auf zwei Verbindungen pro Woche (mittwochs und samstags) aufgestockt.

LOT Polish Airlines verbessert die Konnektivität zwischen Warschau und Berlin um eine weitere Frequenz und erhöht mit Beginn des Sommerflugplans die Anzahl der täglichen Flüge auf drei (außer sonntags). Die Airline fliegt damit zwanzigmal pro Woche in die Hauptstadt Polens und verbessert den Anschluss zu vielen Flügen ab Warschau deutlich.

Pegasus Airlines erhöht im Durchschnitt um zwei wöchentliche Frequenzen und fliegt mit Beginn des Sommerflugplans durchgehend dreimal täglich nach Istanbul (SAW).

Royal Jordanian fliegt weiterhin nach Amman, der Hauptstadt Jordaniens, und stockt die Verbindung um eine zusätzliche wöchentliche Frequenz auf. Die nationale Fluggesellschaft Jordaniens hebt ab dem 19. Mai jeweils mittwochs, samstags und zusätzlich montags am BER ab.

SunExpress baut mit dem Sommerflugplan das Türkei-Angebot aus und fliegt mit bis zu 32 wöchentlichen Abflügen nach Antalya sowie auch häufiger nach Ankara, Gaziantep und Samsun. Zusätzlich wird die Strecke nach Dalaman auf drei Flüge pro Woche (mittwochs, freitags und sonntags) erhöht.

Turkish Airlines fliegt im Sommer teilweise bis zu sechsmal täglich nach Istanbul (bisher maximal fünfmal täglich) und setzt weiterhin dreimal täglich Großraumflugzeuge ein.

Das spanische Barcelona ist im Sommer noch besser erreichbar. Vueling Airlines stockt die Verbindung um zwei bis drei wöchentliche Flüge auf, so dass die Stadt an der Mittelmeerküste zwanzigmal pro Woche von Vueling Airlines angeflogen wird.

Foto: Pixabay.com