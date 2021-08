Wahlportal zur Bundestagswahl 2021 in Brandenburg

Wer kandidiert in meinem Wahlkreis? Wie funktioniert die Briefwahl? Und wofür stehen die einzelnen Parteien? Ein Wahlportal der Brandenburger Landeszentrale für politische Bildung erleichtert den Überblick.

Mit einem Online-Wahlportal bietet die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung allen Interessierten in Brandenburg ein breites Informationsangebot zur Bundestagswahl am 26. September. Verständlich und kompakt erklärt gibt es Antworten auf die wichtigsten Fragen sowie Hintergründe zur Wahl. Dazu werden alle Brandenburger Direktkandidatinnen und –kandidaten vorgestellt. Ein Vergleich der Wahlprogramme erleichtert den Einstieg in Inhalte und Themen der Wahl.

Wer steht wo zur Wahl? Über eine komfortable Suchmaske können alle Direktkandidatinnen und -kandidaten in Brandenburg in den jeweiligen Wahlkreisen gefunden werden – mit Hintergründen zur Person, zur Partei und zum Wahlprogramm.

Wofür stehen die Parteien? Die Kernpunkte der Wahlprogramme in der Übersicht – einfach Parteien auswählen und Wahlprogramme vergleichen.

Sie wollen wissen, wie die Briefwahl funktioniert? In der Rubrik Fragen und Antworten erhalten Sie verlässliche Auskunft rund um die Wahl.

Zusammenhänge und Hintergründe erläutern Expertinnen und Experten vom Institut für Parlamentarismusforschung an aktuellen Beispielen.

Wo gibt es Veranstaltungen zur Bundestagswahl vor Ort? Der Veranstaltungskalender der Landeszentrale bündelt Angebote für ganz Brandenburg – Gespräche mit Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Wahlkreis, Mittagstalks der Landeszentrale im September oder die Tourtermine des Wahl-O-Mat zum Aufkleben.

Interessenten gelangen hier zum Wahlportal: www.politische-bildung-brandenburg.de/bundestagswahl-2021 PM

Symbolbild: Pixabay.com