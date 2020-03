Ludwigsfelde richtet Coronatestzentrum ein

Patientinnen und Patienten mit grippalen Symptomen und Hochrisikopatienten können sich ab morgen in Ludwigsfelde unkompliziert auf CoVid-19 testen lassen. Dafür wird in der alten Rettungswache in der Straße der Jugend auf der Rückseite des Krankenhauses ein Coronatestzentrum eingerichtet.

Montag bis Freitag von 9 bis 11 Uhr und von 14-16 Uhr kann dort unkompliziert ein Abstrich entnommen werden. Das Coronatestzentrum wird vormittag von einem Ärzteteam aus dem Krankenhaus Ludwigsfelde betreut und nachmittags von niedergelassenen Ärzten aus der Region. den Dienst dort übernehmen. Das hat die Gemeinde Großbeeren auf ihrer Homepage bekannt gegeben. Auch das Ärztehaus Großbeeren stellt ein Team für das Coronatestzentrum bereit.



Das Ärztehaus hofft, dass durch diese Maßnahme die Infektionsgefahr in den normalen Praxen deutlich reduziert und somit wieder ein normaler Praxisbetrieb gewährleisten werden kann. Patienten sollen an ihre Krankenkassenkarte mitbringen.

In den vergangenen Tagen haben auch in anderen Bundesländern solche Zentren eröffnet, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Das Coronatestzentrum im mittelhessischen Cappel wurde regelrecht überrannt. Die Ärzte in Ludwigsfelde hoffen auf besonnene Patienten.

Foto: PIRO4D auf Pixabay