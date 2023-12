Adventskalender für den Willkommensladen

Es war ein bewegender Moment im Willkommensladen der Ukraine-Hilfe TKS: Am Nikolaustag überreichten Karsten Himmer, DHL IT Services Berlin, und Frank Norkus, Betriebsratsvorsitzender der Deutschen Post (Niederlassung Betrieb Berlin II), 76 Adventskalender und unzählige Schokomänner an ukrainische Kinder der Region Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf. Gespendet wurden diese Kalender von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmen.

Für die rund 90 ukrainischen Kinder, die meist mit ihren Müttern seit Ausbruch des Krieges in der TKS-Region Schutz gefunden haben, ist es nun schon die zweite Weihnachtszeit fernab der Heimat und in vielen Fällen auch fernab von Vätern, Brüdern und Freunden. „Gerade in der Weihnachtszeit ist das Zusammenrücken so wichtig. Die Unterstützung der Deutschen Post und DHL IT Services ist ein Zeichen der Menschlichkeit, das den Ukrainerinnen und Ukrainern zeigt, dass wir an ihrer Seite stehen. Herzlichen Dank dafür,“ so Judith Knies, einer der vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Willkommensladen.

Fotos: @Ukraine-Hilfe TKS