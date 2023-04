Dr. med. Börge Arndt wird neuer Chefarzt der Klinik für Hämatologie und Onkologie am Helios-Klinikum Emil von Behring

In der Klinik für Hämatologie und Onkologie am Helios Klinikum Emil von Behring treffen aktuell Veränderung und Kontinuität aufeinander. Was wie auf dem ersten Blick wie ein Widerspruch klingt, ist logisch: Dr. Börge Arndt ist seit 01. April neuer Chefarzt des Fachbereichs. Der bisher leitende Oberarzt übernimmt die Klinik von Dr. Stephan Fuhrmann, der sich ganz dem weiteren Ausbau seiner onkologischen Praxis widmen wird und dem Klinikum medizinisch wie menschlich verbunden bleibt.

Dr. med. Börge Arndt ist seit Oktober 2017 als Oberarzt und seit Januar 2021 als leitender Oberarzt Hämatologie und Onkologie im Fachbereich tätig. Der gebürtige Berliner studierte von 2001 bis 2008 Humanmedizin an der Freien Universität Berlin, der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg sowie der Universität Zürich. Seine Dissertation im Jahr 2011 schloss er mit „Summa cum laude“ ab. 2016 erlangte er den Facharzt für Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie. Von 2008 bis 2016 war der heute 42-Jährige in der Medizinischen Klinik III bzw. in der Hämatologie/Onkologie am Klinikum der Universität München tätig. Zwischen 2016 bis 2017 war er Oberarzt für Hämatologie/Onkologie am Klinikum Passau, bevor er 2017 zu uns kam.

Seit Dr. Arndt in Berlin-Zehlendorf ist, hat er maßgeblich am Ausbau und der medizinischen Ausrichtung der Klinik für Hämatologie und Onkologie mitgewirkt und zahlreiche relevante Projekte vorangetrieben, die die Weiterentwicklung und damit die Zukunftsfähigkeit des Fachbereiches stärken. Hierzu zählen unter anderem der Ausbau der ambulanten Tätigkeit über die ambulante spezialfachärztliche Versorgung (ASV) bei gastrointestinalen Tumoren (GIT) der Bauchhöhle oder die Initiierung von Studien für die Arbeitsgemeinschaft Internistischer Onkologie – eine der größten wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaften in der Deutschen Krebsgesellschaft e.V. Darüber hinaus hat er seinen Anteil geleistet zur Weiterentwicklung des zertifizierten Viszeralonkologischen Zentrums am Klinikum.

„Mit diesem Hintergrund möchte ich gemeinsam mit meinem Team die strategische Ausrichtung der Onkologie vorantreiben und die gastrointestinale Onkologie als wesentlichen Bestandteil des zertifizierten Viszeralonkologischen Zentrums weiter stärken,“ erklärt Dr. Arndt. Auf diese Weise erfährt der Fachbereich eine inhaltliche Schärfung, von der onkologische Patient:innen profitieren werden. Mittelfristig verfolgt der neue Chefarzt das Ziel, ein Zentrum für personalisierte Präzisionsonkologie zu etablieren, welches auch eine überregionale Strahlkraft entwickeln soll: Gemeinsam mit den Kollegen der Gewebediagnostik im Medizinischen Versorgungszentrum am Klinikstandort hat er bereits als Leitender Oberarzt ein molekulares Tumorboard entwickelt, mit dessen Hilfe mehr Krebspatienten einen Zugang zu einer maßgeschneiderten, personalisierten Behandlung erhalten können.

Klinikgeschäftsführer Florian Kell wünscht Dr. Arndt im Namen der gesamten Klinikleitung viel Erfolg und sagt: „Wir kennen und schätzen Börge Arndt seit Jahren als fachlich versierten, menschlich gewinnenden und im Haus gut vernetzten Kollegen und sind fest davon überzeugt, dass er als neuer Chefarzt für Hämatologie und Onkologie mit seinem Team und im fachübergreifenden Austausch den Fachbereich weiter voranbringen wird.“

Der bisherige Chefarzt Dr. Stephan Fuhrmann hat die Klinik auf eigenen Wunsch verlassen. Er widmet sich dem weiteren Ausbau seiner onkologischen Praxis in Berlin, für die ihm die Klinikleitung am Helios Klinikum Emil von Behring viel Erfolg und alles Gute wünscht. PM

