Berlin: Viele Corona-Impfungen an den Feiertagen

Die Corona-Impfkampagne wurde in Berlin auch während der Feiertage fortgesetzt. Viele Bürger nutzten die arbeitsfreien Tage für einen Gang ins Impfzentrum. Derweil wurde Kanzler Scholz´ 30-Millionen-Imfziel erreicht.

Viele Berlinerinnen und Berliner haben die Weihnachtsfeiertage für einen Gang ins Impfzentrum genutzt. So hatte das Impfzentrum Tegel für den zweiten Weihnachtsfeiertag über 3.000 Termine für eine Corona-Schutzimpfung vereinbart, so das Deutsche Rote Kreuz (DRK) am Montag. Besonders am Vormittag habe reger Andrang geherrscht.

Für die laufende Woche seien für Tegel bis zu 3.500 Impfungen pro Tag reserviert; hinzu kämen Gäste ohne Terminvereinbarung. Insgesamt lägen die Kapazitäten dort bei maximal 4.600 Impfungen täglich. Für Impfpunkte mit maximal 1.000 möglichen Impfungen pro Tag seien bislang 550 bis 650 Reservierungen vorgenommen worden.

Heiligabend waren die Impfeinrichtungen bis 14:00 Uhr geöffnet; an diesem Tag wurden in Tegel rund 1.500 Impfungen vorgenommen. Für das Impfzentrum Messer waren fpür Heiligabend 1.000 Impftermine vereinbart worden. Die Impfzentren waren nur am ersten Weihnachtstag geschlossen.

Impfkampagne geht zwischen Weihnachten und Silvester weiter

Die Corona-Impfkampagne geht auch nach den Weihnachtsfeiertagen weiter. So haben die landeseigenen Impfzentren in der Messe, im ICC sowie im früheren Flughafen Tegel weiterhin geöffnet. Auch am 31. Dezember wird hiet zwischen 09:00 und 14:00 Uhr geimpft. Dasselbe gilt auch für die Impfstellen in den Einkaufszentren Alexa, Ringcenter I, Linden-Center und in den Schönhauser-Allee-Arcaden sowie im Rathaus-Center Pankow, im Freizeitforum Marzahn, in den Spandau Arcaden, im Ikea Tempelhof sowie an der Trabrennbahn Karlshorst.

Laut DRK ist überall genügend Impfstoff vorhanden. Personen unter 30 Jahren erhalten das Präparat von Biontech, Personen ab 30 Jahren den Impfstoff von Moderna.

30-Millionen-Impfziel erreicht, 80-Prozent-Ziel verschoben

Unterdessen wurde das von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ausgegebene Ziel erreicht, 30 Millionen Impfungen bis Jahresende vorzunehmen. Diese Zielmarke hatte er Mitte November ausgegeben. Am Sonntag sei diese Marke laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) überschritten worden. Ein Jahr nach dem Start der Impfkampagne seien insgesamt rund 147 Dosen verabreicht worden. Lauterbach dankte den impfenden Ärzten sowie den Impfpatienten: Sie hätten sich und der Gesellschaft einen großen Dienst erwiesen; nun gelte es, in den kommenden Wochen mit hohem Tempo weiterzumachen, um die Zahl der Krankenhauseinweisungen wegen der Omikron-Variante so gering wie möglich zu halten.

Von den seit 18. November verabreichten 30 Millionen Impfungen sind etwas über 5 Millionen Erst- und Zweitimpfungen sowie knapp 25 Millionen Booster-Impfungen. Bis Ende Januar 2022 will Kanzler Scholz weitere 30 Millionen Impfungen erreichen. Bis dahin sollen vier von fünf Menschen in Deutschland mindestens einmal gegen Corona geimpft sein. Das ursprüngliche Ziel, bis Jahresende mindestens 80 Prozent der Bürger mindestens einmal zu impfen, wird jedoch nicht erreicht werden. Nun strebt die Bundesregierung diese Impfquote bis Ende Januar 2022 an. ph

Symbolbild: Pixabay.com