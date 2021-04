Am 18. April ist es soweit: Um 11:00 Uhr startet das Benefizkonzert der Kreismusikschule Potsdam-Mittelmark im Livestream. Von den Spenden soll ein Kleinmachnower Bildungsprojekt für Nepal profitieren.

Am Sonntag, 18. April, präsentieren die Preisträgerinnen und Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ das traditionelle Benefizkonzert der Kreismusikschule Potsdam-Mittelmark. Diese kommenden Sängerinnen und Sänger und Instrumentalisten und Instrumentalistinnen hatten sich zuvor für den Bundeswettbewerb qualifiziert und werden sowohl von den Elternhäusern als auch von der Musikschule besonders gefördert. Sie engagieren sich in ihrem Unterricht weit überdurchschnittlich und bringen ihre Begabung und ihr Talent ein. „Im Konzert werden Sie sich für ihre Professionalität und das hohe Niveau der Darbietungen begeistern können“, so die Kreismusikschule in einer vorab veröffentlichten Pressemitteilung.

„Außer der Freude, die wir Ihnen mit diesem Konzert bereiten wollen, möchten wir Sie bitten, auch den Gedanken des Benefizes nicht außer Acht zu lassen. Denn so wie in den vergangenen Jahren möchten wir auch in diesem Jahr hilfsbedürftige Menschen unterstützen, die nicht das Glück hatten, gesellschaftlich oder familiär gefördert zu werden, die auch nicht das Glück hatten, in einer so wohlhabenden und privilegierten Gegend zur Welt gekommen zu sein“, so die Schule weiter. Wie in jedem zweiten Jahr wolle man ein internationales Projekt fördern – erneut habe man sich für den 2016 vom Kleinmachnower Fabien Mathias gegründeten Verein NePals entschieden, der Bildungsprojekte in Nepal unterstützt. Hier ist ein Jahresrückblick des Vereins abrufbar: https://mcusercontent.com/f4740b656f2b392262a18d9f1/files/1403c9ce-80ec-4331-ad14-247b5f7fef0b/PDF_fo_annual_Report_DE.04.pdf

„Gerade in Zeiten der Pandemie ist es uns sehr wichtig, über unsere eigenen Sorgen und Einschränkungen hinaus zu schauen und dort zu helfen, wo gerade jetzt die Not um ein Vielfaches größer ist als im gut aufgestellten Deutschland. Lassen Sie uns teilen!“, ruft die Kreismusikschule auf. Pandemiebedingt könne kein Live-Auftritt stattfinden – daher finde das Konzert als Stream aus dem Studio 010 in Kleinmachnow statt. Dieses kann übder den folgenden Zugangslink besucht werden: https://www.youtube.com/watch?v=79Xe_yspIJI

Landrat Wolfgang Blasig ist auch in diesem Jahr Schirmherr des Konzerts und wird sich währenddessen zu Wort melden. Der Förderverein lässt Spenderinnen und Spendern gern eine Spendenquittung über den gespendeten Betrag zukommen.

Die Bankverbindung für Spenden lautet:

Förderverein der Kreismusikschule

Stichwort: Nepal 2021

Mittelbrandenburgische Sparkasse

IBAN: DE63 1605 0000 3523 3018 06

BIC: WELADED1PMB

PM

Bild: Pixbay.com