Gute Abi-Noten für Brandenburgs Schüler

Im April und Mai 2023 fanden in Brandenburg die schriftlichen Abiturprüfungen statt. Die Durchschnittsnote liegt mit 2,2 auf dem Niveau der Vorjahre. Der Anteil der Abiturienten mit einer Abiturnote von 1,0 ist leicht gesunken.

Ferienzeit ist auch die Zeit der Bilanz. Das gilt auch für die Ergebnisse der Abiturprüfungen der Brandenburger Schüler die nun vorliegen. Die schriftliche Abiturprüfung wird in zehn Fächern zentral durchgeführt, davon in vier Fächern (Deutsch, Englisch, Französisch, Mathematik) gemeinsam mit Berlin unter Nutzung des bundesweiten Abi-Pools, in weiteren 24 Fächern dezentral in Brandenburg. Bildungsminister Steffen Freiberg: „Ich gratuliere allen Abiturientinnen und Abiturienten zum guten Abschneiden. Sie haben sich selbstständig und eigenverantwortlich auf ihre Abiturprüfung vorbereitet, gut unterstützt durch ihre Lehrkräfte. Das verdient unseren Respekt. Danke an alle Beteiligten.“

Für diesen Abiturjahrgang wurden bei der Vorbereitung und Durchführung der Prüfungen letztmalig folgende corona-bedingte Anpassungen vorgenommen: Für das Fach Mathematik wurden die Prüfungsaufgaben so strukturiert, dass die Schülerinnen und Schüler Aufgaben aus den Bereichen Analysis und Analytische Geometrie oder aus den Bereichen Analysis und Stochastik bearbeiten und für alle Prüfungen 30 Minuten mehr Zeit zur Verfügung stand. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die die Abiturprüfung bestanden haben, ist im Vergleich zu den Vorjahren leicht gesunken, wie auch der Anteil der Abiturienten und Abiturienten mit einer 1,0. Die Abi-Durchschnittsnote ist im Mittel wie in den Vorjahren.

Foto:Pixabay.com