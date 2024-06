Bürgerhaushalt 2024 – Erstes Projekt „Geht auf‘s Haus“

Die Stadt Teltow beginnt mit der Umsetzung des Bürgerhaushalts 2024. Mehr als 1.600 Einwohnerinnen und Einwohner ab 16 Jahren haben sich im vergangenen Jahr mit jeweils drei Stimmen beteiligt und aus 58 Projektvorschlägen schließlich zehn Vorhaben favorisiert. Insgesamt konnten die Teilnehmenden über 100.000 Euro verfügen, die Einzelprojekte dürfen das Budget von 15.000 Euro jedoch nicht überschreiten.

Die gewählten Projekte gilt es nun zu realisieren. Den Anfang macht das von den Teltowerinnen und Teltowern auf Platz 4 gewählte Projekt „Solar- und Gründachatlas der Stadt Teltow“. Einwohnerinnen und Einwohner können mithilfe der Kataster überprüfen, ob ihr Hausdach für eine PV-Anlage oder eine Dachbegrünung geeignet ist. Dabei besteht die Möglichkeit, die Wirtschaftlichkeit einer Anlage im Vorfeld zu prüfen. In die Berechnungen fließen Ausrichtung, Dachneigung und Beschattung der Dachfläche mit ein. Mithilfe weiterer Parameter wie Stromverbrauch, Nutzung eines E-Autos oder einer Kombination von Photovoltaik und Solarthermie kann je nach persönlichen Präferenzen eine Anlage für die gewünschte Dachfläche konfiguriert werden. Im Ergebnis erhalten Nutzende des Katasters eine erste Kosten-Nutzen-Analyse sowie eine Auswahl an verfügbaren Fachfirmen in der Region, welche die gewünschte Anlage installieren könnten. Dieses Angebot ist nicht nur für Teltower Eigenheimbesitzer von Interesse, auch Hausverwaltungen und Gewerbetreibende können im Sinne der Energieeffizienz und des Umweltschutzes davon profitieren.

Klimaschutzmanager Matthias Putzke (l.) und Bürgerbeteiligungsbeauftragte Diana Kögl (r.)

„Mit diesem Kataster schaffen wir ein niedrigschwelliges Informationsangebot für die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Teltow. Damit wollen wir möglichst viele Menschen für das Thema Klimaschutz und Klimaanpassung sensibilisieren“, betont Klimaschutzmanager Matthias Putzke.

Die öffentliche Präsentation des Solar- und Gründachatlasses findet am 29. Juni 2024 von 13:00 bis 15:00 Uhr im Ernst-von-Stubenrauch-Saal im Teltower Rathaus statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich die Funktionen und Möglichkeiten des digitalen Angebots von Teltows Klimaschutzmanager Matthias Putzke erklären zu lassen und anschließend mit PV- und Gründachanlagen-Besitzern ins Gespräch zu kommen, um Erfahrungswerte auszutauschen. Um Anmeldung bis zum 26. Juni 2024 unter meine-stimme@teltow.de wird gebeten.

Foto: Stadt Teltow und Pixabay.com