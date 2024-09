TreeTag Day in Stahnsdorf

Am 19. September werden in neun europäischen Ländern besondere Bäume mit einem Plakat, dem sogenannten TreeTag oder Baumpass, versehen. Der BUND Kreisverband Mittelmark hat als Veranstaltungsort Stahnsdorf, OT, Güterfelde, Seestrasse, Badestelle, ausgewählt.

In Deutschland beteiligt sich der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland BUND e. V. gemeinsam mit engagierten Anwohnern und BUND-Mitgliedern an dieser Aktion, um zu zeigen, wie wichtig gerade auch ältere Bäume für uns Menschen sind. Die Bedeutung von Bäumen für die Menschen in der Stadt und in der näheren Umgebung ist vielen bewusst und anerkannt. Trotzdem wird derzeit in vielen Städten und im Umland mit dem Verlust von Stadtgrün verdichtet, bei Straßensanierungen wird der Verlust von Alleebäumen in Kauf genommen. Der Schaffung von Ausgleichsflächen in unmittelbarer Nähe wird nicht immer genügend Beachtung geschenkt. Ersatzpflanzungen werden meist nur im Verhältnis 1:1 geplant, können aber den Verlust der alten Bäume in keiner Weise ausgleichen.

Der Baumpass (TreeTag) einer 30 m hohen Stieleiche am Güterfelder Haussee zeigt beispielsweise

Ich speichere jedes Jahr 1889,9 kg g CO2. Das entspricht vielen Fahrten eines mittelgroßen Benziners

Ich produziere so viel Sauerstoff, dass eine Person 172Tage atmen kann.

Ich schütze vor Hochwasser, in dem ich 2900 l/Jahr Regenwasser aufsauge.

Ich reinige die Luft, indem ich 3017g/Jahr Luftverschmutzung aufnehme.

VERBESSERUNG DER LUFTQUALITÄT

Bäume wirken wie natürliche Luftfilter. Mit der Photosynthese nehmen sie Kohlendioxid (CO₂) auf und geben Sauerstoff (O₂) ab. Während des Wachstums speichern sie den Kohlenstoff im Holz. Bäume entfernen auch Feinstaub (PM) und andere Schadstoffe wie Schwefeldioxid (SO 2 ), Kohlenmonoxid (CO), Stickstoffdioxid (NO 2 ) und Ozon (O 3 ), von denen bekannt ist, dass sie ernsthafte Atemwegsprobleme verursachen. Studien haben gezeigt, dass Stadtwälder den Luftschadstoffgehalt um bis zu 60 % reduzieren können, was zu sauberer, gesünderer Luft für uns alle führt.

WASSERMANAGEMENT

Stadtbäume tragen zu einem effektiven Wassermanagement bei. Ihre Wurzeln verbessern die Bodenstruktur und erhöhen so die Wasserspeicherkapazität. Durch die bessere Bodendurchlässigkeit wird der oberflächliche Abfluss bei Niederschlägen reduziert, der Wasserfluss wird verlangsamt und das Grundwasser kann sich wieder auffüllen. So tragen Bäume dazu bei, das Risiko von Überschwemmungen zu mindern. Wurzeln vermindern außerdem Erosion und filtern Schadstoffen aus dem Regenwasser, wichtig für eine gute Wasserqualität.

Für den TreeTagDay bittet der BUND Baumfreunde vor Ort, möglichst viele Informationen über ihren Lieblingsbaum oder gefährdete Bäume zu geben. Dazu gehören zum Beispiel Baumart, Stammdurchmesser, Baumhöhe, Kronengröße und Belaubung. Aus diesen Werten wird mit der Software i-Tree die Ökosystemleistung jedes einzelnen Baumes berechnet und mit dem “Baumpass“ (TreeTag) an den Bäumen angebracht.

Der BUND Kreisverband Mittelmark hat als Veranstaltungsort Stahnsdorf, OT, Güterfelde, Seestrasse, Badestelle gewählt. Beginn ist um 15.00 Uhr. Dort werden an einigen ausgewählten Bäumen Baumpässe anbringen. Dazu werden Bilder von Bäumen vom Stahnsdorfer Dorfplatz, von der Uppstallwiese und aus Teltow gezeigt.

Fotos: Pixabay.com und BUND-Kreisverbandes Mittelmark