Neues Gesicht in der Kinder- und Jugendarbeit der Auferstehungs-Kirchengemeinde Kleinmachnow

Im festlichen Gottesdienst zum ersten Advent verabschiedete die Evangelische Auferstehungs-Kirchengemeinde Kleinmachnow ihre langjährige gemeindepädagogische Mitarbeiterin Kerstin Kerkmann. Gleichzeitig wurde ihr Nachfolger Christian Eisbrenner offiziell in sein neues Amt eingeführt.

Kerstin Kerkmann prägte über viele Jahre die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde mit großem Engagement und Herzblut. „Ihr Wirken war eine echte Bereicherung für unsere Gemeindearbeit“, betonte Ulf Marzik, Vorsitzender des Gemeindekirchenrats, in seiner Ansprache. Er dankte Kerkmann herzlich für ihren Einsatz. Mit bewegenden Worten bedankte sich auch eine Jugendliche der Gemeinde im Namen aller für Kerkmanns einfühlsame Begleitung und kreative Impulse. Kerkmann wird ihre Berufung künftig im Schuldienst fortsetzen.

Mit Christian Eisbrenner übernimmt ein erfahrener Religionspädagoge das wichtige Amt. Seine Bewerbung hat das Auswahlgremium der Kirchengemeinde vollends überzeugt. Das Leitmotiv seiner Arbeit sei „miteinander unterwegs sein“ und stehe sinnbildlich für den Glaubensweg, das gemeinsame Entdecken und die Selbsterfahrung, so Eisbrenner. Der 44-Jährige ist in Erfurt und Jena aufgewachsen und bringt langjährige Erfahrung aus der kirchlichen Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien mit. „Wir freuen uns sehr, dass Herr Eisbrenner seine Erfahrungen und Begeisterung in unsere Gemeinde einbringen möchte, und blicken erwartungsvoll auf die zukünftige Zusammenarbeit.“, sagte Pfarrerin Heike Iber in ihrer Ansprache.

Die Nachbesetzung dieser zentralen Funktion innerhalb der hauptamtlichen Mitarbeiterschaft der Kirchengemeinde unterstreicht die große Bedeutung der Kinder- und Jugendarbeit in der Auferstehungs-Kirchengemeinde. Neben regelmäßigen Angeboten wie der Familienkirche, Kindergottesdiensten, Taizé-Andachten sowie diversen Kinder- und Jugendchören unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Karsten Seibt werden jährlich jeweils 80-90 Jugendliche konfirmiert. Die umfangreichen Vorbereitungen der Konfirmandinnen und Konfirmanden, die sich über ein ganzes Jahr erstrecken, gehören traditionell zu den Hauptaufgaben der Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde.

Die evangelische Auferstehungs-Kirchengemeinde Kleinmachnow ist mit ca. 4.500 Mitgliedern ein zentraler Akteur im gesellschaftlichen Leben der Gemeinde Kleinmachnow. Sie engagiert sich beispielsweise in der Arbeit mit Geflüchteten, ist Trägerin der Evangelischen Kindertagesstätte „Arche“ und bietet zahlreiche Beteiligungsmöglichkeiten für Menschen unterschiedlichen Alters und Herkunft. Ihre Veranstaltungen, Konzerte und Ausstellungen sind ein wichtiger Bestand im kulturellen Leben der Region.

Fotos: Evangelische Kirche Kleinmachnow